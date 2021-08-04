Больше пяти процентов избирателей готовы проголосовать за партию "Родина"

5% избирателей готовы отдать свой голос на предстоящих 19 сентября выборах за партию "Родина". При этом патриотическая политсила не сильно отстает как минимум от двух партий — членов так называемой "большой четверки" у "СР – Патриоты за Правду" рейтинг составляет 6,2%, а у ЛДПР — 6,9%. В лидерах находится "Единая Россия" с 17,5 процентами голосов избирателей и КПРФ с 16,1%.
Больше ни одна из партий, заявившихся на выборы в Государственную Думу, пятипроцентный барьер не преодолела: свои голоса за партию пенсионеров собираются отдать 2,6% избирателей, на 0,1 процентный пункт меньше у "Новых Людей" - 2,5%, "Яблоко" сегодня имеет поддержку 1,9% россиян. Рейтинг остальных партий равен или меньше 1% – то есть, по сути, находится в рамках статистической погрешности.
Об этом говорят данные опроса среди почти 10 000 потенциальных избирателей из 75 регионов России. Как сообщает Телеграм-канал "Политуправа", с респондентами общались с 25 июля по 2 августа по телефонам и по месту жительства. Таким образом данные опроса можно считать вполне репрезентативными, в то же время, как отмечают авторы, таковыми нельзя считать исследования, проводимые ФОМ и ВЦИОМ:
"Исследовательские центры ФОМ и ВЦИОМ вполне государственно-ориентированные центры, которые работают на Кремль и примерно одинаково дают (рисуют) результаты различных опросов. Данные этих исследовательских центров в большинстве случаев не соответствуют действительности. У околокремлевских центров нет независимой и объективной позиции. Исходя из традиционных результатов ФОМа и ВЦИОМа, у россиян не меняются предпочтения в отношении других не парламентских партий", – говорится в сообщении "Политуправы".
Еще три месяца назад по результатам аналогичного опроса в Думу проходило только 4 партии, причем у "Единой России" тогда было 24,8% голосов, а у "Родины" – 4,1%. Как сообщают авторы опроса, рейтинг обвалился практически у всех парламентских партий. При этом еще 17% опрошенных заявили о том, что пока не определились с политическими предпочтениями на предстоящих выборах.
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