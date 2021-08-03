Ранее сказки передавались из поколения в поколение ради развлечения или запугивания детей. Сегодня этот жанр продолжает жить в западных средствах массовой информации, которые давно отказались от принципа достоверности повествования в своих материалах.
Излюбленная сказка про "ЧВК Вагнера" по распространению уже обогнала страшилки о Бабе Яге. Дело в том, что этот миф очень выгоден правительствам ряда государств, которые используют устрашающие рассказы о "вагнеровцах". К примеру, американцам нужна басня о "страшных русских", чтобы продолжать насаждать по всему миру свою гегемонию. Великобритания использует "ЧВК Вагнера" как оправдание беспрецедентного увеличения оборонного бюджета. Франция не блещет успехами в геополитике, а свои провалы объясняет непобедимыми "вагнеровцами". Украина, в свою очередь, использует сказки для перекладывания ответственности на внешнего врага за свои внутренние проблемы.
И с каждым годом количество заинтересованных в существовании подобных страшилок лиц продолжает увеличиваться. В связи с этим растет и количество лживых материалов в ангажированных СМИ, которые стремятся угодить политикам. За несколько лет они придумали огромное количество сценариев с участием "ЧВК Вагнера", ничего не имеющих общего с реальностью. По данным журналистов, "вагнеровцы" побывали чуть ли не на всех континентах.
На самом деле, по заявлениям экспертов и осведомленных людей, "ЧВК Вагнера" представляет собой сообщество, противостоящее преступным действиям, совершаемым по отношению к русскоязычному населению с целью его уничтожения, а также продвигающим идеи добра и справедливости в борьбе с террористами и провокациями стран НАТО, пишет Блокнот. Само существование "ЧВК Вагнера" военные аналитики называют уникальным геополитическим феноменом, не имеющим ничего общего с тем, что пишут о нем западные журналисты.
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