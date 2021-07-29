"Нет будущего наших детей": активист Менендес призвал украинцев прозреть

Эксперт заявил, что без решения конфликта в Донбассе и нормализации отношений с Россией украинцам не видать благополучия.



Политика властей Украины направлена на тотальное "закручивание гаек" и искоренение мыслящих по-русски людей. Страна разворачивает свой курс в сторону Запада, хотя всем очевидно ясно, что Западу она не особенно-то и нужна.

Граждане Украины оказались буквально между молотом и наковальней. С одной стороны – отрицающие все русское власти, с другой – элементарные экономические потребности и многовековая история.

Постепенно украинское общество начинает осознавать, что без России у страны просто нет будущего. А без решения конфликта в Донбассе и нормализации отношений с Россией украинцам не видать благополучия и процветающей экономики своей страны. Об этом, не боясь говорить правду, открыто заявил в эфире украинского телеканала "Наш" Энрике Менендес, активист общественной группы "Ответственные граждане".

По его словам, от политических игр украинских властей страдают простые граждане, которые ничего не получают от этой войны.

"Страдают жители неподконтрольных территорий и те, кто живут в зоне конфликта. Но мне кажется, что очень важно донести телезрителям и всем жителям Украины, что мы все страдаем от незаконченного конфликта", – заявил эксперт.



Он подчеркнул, что украинский кризис будет только набирать обороты до тех пор, пока с Россией не будет установлена дружба.

"У нас будут расти тарифы, будет меньше рабочих мест и меньше возможностей для будущего наших детей", – добавил Менендес.



Ранее "Дни.ру" писали о том, что на Украине граждане могут остаться без отопления и без газа в домах, если не наладятся отношения с Россией.