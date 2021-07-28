Тактику Зеленского сравнили с действиями Гитлера: искажение истории и нацизм

Владимир Зеленский выступил с речью ко Дню Крещения Руси-Украины и попросил Россию "не посягать на наследство и тысячелетнюю историю" Киевской Руси. Так Зеленский отреагировал на статью Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев".
После таких слов украинского лидера начался настоящий скандал. И без того близкое к расколу украинское общество разделилось на два лагеря. Историки и ученые схватились за голову.
Политолог Андрей Кошкин назвал Зеленского школьником, не выучившем урок. Однако это самое безобидное, в чем можно обвинить лидера Незалежной. Эксперт сравнил его тактику с действиями Адольфа Гитлера. Он так же искажал исторические факты и перевирал все в пользу идеологии нацизма.
Кошкин напомнил, что все страны, которые насильственно искажали факты, "плохо кончили".
"Зеленский поступает сейчас так же, как нацисты в Германии", – заявил эксперт.Ранее депутат Верховной рады Ренат Кузьмин предсказал Украине тяжелые времена из-за неправильной и извращенной реакции властей на статью российского президента.
Напомним, 12 июля российский президент опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". В тексте говорится, что после прямого вмешательства Запада во внутренние дела Украины в 2014 году политику Киева стала определять агрессивная русофобия радикальных националистов. Президент назвал возникшую между народами стену большой бедой.
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