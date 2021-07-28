Вопрос о Крыме поставил в тупик коммуниста Бондаренко

Соответствующий видеоролик опубликован в телеграм-канале "Заборовский". Корреспондент задал депутату-коммунисту вопрос о принадлежности Крыма.
Бондаренко признался, что вопрос поставил его в тупик. "Вы хотите, чтобы я сказал, что Крым наш? Не скажу", – заявил саратовский депутат.
Ответ Бондаренко прокомментировал автор поста. "Мельчает нынче "коммунист", – отметил он.
Бондаренко зарегистрирован кандидатом на выборах в Государственную Думу от КПРФ по 165-му округу (Балашовский). Решение принято 23 июля.
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