Новоиспеченный преемник Авакова надеется вернуть Крым и Донбасс

Не успела на Украине затихнуть резонансная история с отставкой министра внутренних дел Арсена Авакова, как внимание общественности привлек очередной неоднозначный случай, целью которого можно считать попытку набрать политические очки. В Незалежной назначили нового главу МВД. Он, не долго думая, заявил о готовности вернуть Крым и Донбасс в состав Украины. Правда, не совсем понятно, в составе какой страны, если не Украины, находится Донбасс сейчас.
Преемником министра -долгожителя стал 41-летний юрист Денис Монастырский, который ранее возглавлял парламентский комитет по правоохранительной деятельности. Его кандидатуру утвердил президент Владимир Зеленский после одобрения Верховной рады Украины. За нового главу МВД проголосовали 271 депутат. Об этом сообщает "ПолитНавигатор".
Монастырский уже успел выступить перед украинскими парламентариями. Новый министр внутренних Незалежной обещал с трибуны Верховной рады провести реформы в полиции. Он также заявил о готовности бороться с наркоманией и ворами в законе. Из речи главы МВД стало очевидно, что он надеется вернуть Крым и Донбасс в состав Украины.
"Будут содействовать восстановлению территориальной целостности Украины, возвращению украинского Крыма и Донбасса", – отчитался Монастырский.
Отметим, что несмотря на членство новоиспеченного министра в партии Зеленского "Слуга народа", украинские эксперты считают его политическим соратником Арсена Авакова. До избрания в парламент Монастырский занимал кресло помощника заместителя главы МВД.
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