"Зеленые" привезли документы в ЦИК на электрокаре Tesla

За рулем кроссовера сидел сопредседатель партии, летчик-космонавт, Герой России Сергей Ревин. Об этом говорится на официальном сайте политсилы.
В подарок сотрудникам Центризбиркома "Зеленые" подготовили живую елочку. Она является символом партии и призывает поддержать разнообразие российского политического ландшафта.
Пришло время для формирования в Госдуме экологической фракции, уверен лидер "Зеленых" Андрей Нагибин. "Мы имеем право требовать принятия законов, защищающих наше с вами здоровье, а не чей-то бизнес", – подчеркнул он.
К выборам в Государственную Думу партия сформировала одну из самых профессиональных команд, отметила член президиума политсилы Александра Кудзагова. По ее словам, федеральная десятка партии представлена "зелеными" лидерами России, ведущими экспертами по экологии, общественно-политическим отношениям и социальным коммуникациям.
Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 19 сентября. Голосование пройдет в течение трех дней. Одновременно с этим состоятся региональные и муниципальные кампании.
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