"Зеленые" привезли документы в ЦИК на электрокаре Tesla

Российская экологическая партия "Зеленые" привезла в Центральную избирательную комиссию документы для заверения федеральной части списка и списка кандидатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму. К зданию ЦИК члены политсилы приехали на самом экологически чистом электромобиле Tesla model X.

