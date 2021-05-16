Партия "Зеленые" намерена участвовать в выборах в Госдуму

Молодая политическая партия ставит перед собой амбициозные задачи. Политики хотят бороться за экологию на всех уровнях.

Российская экологическая партия "Зелёные" намерена участвовать в предстоящих выборах в Государственную Думу и региональные органы власти. Об этом сообщил журналистам глава организации "Зелёный патруль" Андрей Нагибин, которого в субботу избрали председателем партии.

Нагибин сообщил, что "Зелёные" вскоре должны приступить к подготовке к очередному съезду, на котором будут выбраны кандидаты от партии для выдвижения на выборы. Он подчеркнул, что у политиков большие амбиции, а в составе партии появилось много профессионалов.

Андрей Нагибин также отметил, что в настоящее время его коллегам нужно разработать и осуществить полезные и понятные для людей проекты разных уровней по решению экологических проблем. В их числе – борьба с незаконными мусорными полигонами, вырубка лесов и загрязнение воды.

По его словам, экологические проблемы являются острыми и востребованными в обществе, поэтому партия "Зелёные" должна быть в авангарде движений по охране окружающей среды. Проекты по экологическому развитию и благоустройству городской среды смогут привлечь большое количество людей и создадут у граждан ощущение причастности к решению государственных задач.