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Политика
Тихановская: Лукашенко хочет превратить Белоруссию в Северную Корею

Тихановская: Лукашенко хочет превратить Белоруссию в Северную Корею

Во время онлайн-выступления в Комитете по иностранным делам Сената США оппозиционный политик Светлана Тихановская рассказала, что президент Лукашенко хочет превратить Белоруссию в европейскую Северную Корею
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9 июня бывший кандидат в президенты Белоруссии, а ныне оппозиционный политик Светлана Тихановская обратилась к американским сенаторам, работающим в Комитете по иностранным делам. Она представила ситуацию на родине с точки зрения белорусских "демократических сил". На сайте политике отмечается, что онлайн-выступление приурочено к предстоящим саммиту Большой семерки и встрече между президентами России и США, Владимира Путина и Джо Байдена.

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 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Тихановская заявила сенаторам, что президент Белоруссии Александр Лукашенко занимается преследованиями политических активистов и журналистов. Оппозиционер заявила, что "преступный" режим смог адаптироваться к внешнему давлению, потому что реакция международной общественности постепенно уменьшается. Со слов политика, Лукашенко почувствовал безнаказанность.

Светлана Тихановская напомнила, что международная реакция была эффективной после "угона" самолета в Минске, и предложила не останавливаться на этом, потому что в ином случае Лукашенко может превратить Белоруссию в европейскую Северную Корею.

Оппозиционный политик призвала американские власти "нацелить" санкции на иностранные источники и белорусские компании, которые спонсируют режим Лукашенко. Она так же попросила пригласить белорусских демократов на предстоящие саммиты НАТО, Евросоюза и Большой семерке, чтобы совместно обсудить кризисную ситуацию в Белоруссии.

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Фото: (c) Leopold Nekula / VIENNAERPORT / www.globallookpress.com
Автор: 9 июня 2021, 20:22 Источник: Сайт Светланы Тихановской ✓ Надежный источник
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