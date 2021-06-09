Аналитик Егоров назвал возможные сроки ухода Лукашенко: Белорусская революция не закончилась

Срок правления президента Белоруссии Александра Лукашенко ограничен, считает аналитик Андрей Егоров.

По мнению эксперта, белорусская революция, начавшаяся в августе прошлого года, еще не закончилась. Специалист отметил, что Александра Лукашенко фактически ввел военный режим на территории республики. В таких условиях режим вряд ли сможет долго существовать, подчеркнул Егоров.

В беседе с корреспондентом издания "Южный Федеральный" эксперт предположил, что президент покинет пост в ближайшие два года. Вместе с этим он затруднился точно сказать, как именно это произойдет, – в результате новой волны уличных протестов или переговоров с оппозицией.

Егоров добавил, что ни один из трех сыновей Лукашенко (Виктор, Николай и Дмитрий) не станет его преемником. Аналитик пояснил, что подобные системы правления, как правило, не переживают своих создателей. Они либо погибают вместе с основателем, либо до.

Ранее белорусский оппозиционер Светлана Тихановская назвала режим Александра Лукашенко "токсичным даже для Москвы". По ее словам, глава государства навсегда потерял поддержку своего народа и мирового сообщества. Подробности – в статье на сайте "Дни.ру".

В августе прошлого года в крупных городах Белоруссии прошли массовые акции протеста. Оппозиция отказалась признавать результаты выборов президента и потребовала провести новое голосование.