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Политика
После истории с Протасевчичем санкции Запада будут напрямую связаны с Лукашенко – политолог Бышок

После истории с Протасевчичем санкции Запада будут напрямую связаны с Лукашенко – политолог Бышок

Экономика Белоруссии сильно пострадает из-за введенных в ее адрес санкций после истории с Протасевичем. Так считает кандидат политических наук Станислав Бышок.
прочитано 601 раз

История с задержанием журналиста Романа Протасевича в Минске стала новым витком в противостоянии Европы с режим Александра Лукашенко. Многие обозреватели сошлись во мнении о том, что Батька перешел красную черту, и теперь цивилизованный мир уже не питает иллюзий касательно происходящего в Белоруссии.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Кандидат политических наук Станислав Бышок убежден, что решение Александра Григорьевича действительно обойдется республике очень дорого. Уже сейчас Белоруссия теряет колоссальное количество денег из-за того, что западные авиакомпании не используют ее воздушное пространство.

Эксперт заявил, что самые тяжелые последствия для республики еще впереди. Новые санкции со стороны Запада могут ощутимо ударить по экспортно-ориентированной экономике, добавил он.

При этом ограничительные меры будут направлены в первую очередь на Александра Лукашенко, а также на его личную политическую стабильность, отметил Бышок. После инцидента с самолетом авиакомпании "Ryanair" западные политики воспринимают Батьку как угрозу не только для абстрактной гражданской свободы, но для конкретных демократических институтов многих государств.

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Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 5 июня 2021, 10:58 Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
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Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

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Вот ,часто мы слышим, что Путин коварный, плетёт интриги и козни против запада замышляет, не спит ,не ест, только и думает ,как же западу ещё насолить . Да ему и ничего делать не надо, западные политики, толстолобые, которые живут по клеше, засаленным , примитивным предрассудкам, сами всё сделают, чтобы завалить всё ,что имеют . А темнейший, в это время в кремле, курит в форточку и посмеивается.
Гость770137
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Вот смените А.Лукашенко и будет вам счастье! Неужели кто то верит в подобную возиожность? Идет война, в которой проигравшие будут платить и платить вне зависииости от личности руководителя. Запад не в состоянии жить без экспансии и грабежа. Так что либо натиск будет остановлен, либо останется пространство без промышленности...
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