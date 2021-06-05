После истории с Протасевчичем санкции Запада будут напрямую связаны с Лукашенко – политолог Бышок

История с задержанием журналиста Романа Протасевича в Минске стала новым витком в противостоянии Европы с режим Александра Лукашенко. Многие обозреватели сошлись во мнении о том, что Батька перешел красную черту, и теперь цивилизованный мир уже не питает иллюзий касательно происходящего в Белоруссии.
Кандидат политических наук Станислав Бышок убежден, что решение Александра Григорьевича действительно обойдется республике очень дорого. Уже сейчас Белоруссия теряет колоссальное количество денег из-за того, что западные авиакомпании не используют ее воздушное пространство.
Эксперт заявил, что самые тяжелые последствия для республики еще впереди. Новые санкции со стороны Запада могут ощутимо ударить по экспортно-ориентированной экономике, добавил он.
При этом ограничительные меры будут направлены в первую очередь на Александра Лукашенко, а также на его личную политическую стабильность, отметил Бышок. После инцидента с самолетом авиакомпании "Ryanair" западные политики воспринимают Батьку как угрозу не только для абстрактной гражданской свободы, но для конкретных демократических институтов многих государств.
Популярные темы форума
Где работает Анфиса и кем?
Как вы относитесь к свободным отношениям?
Версии о встрече Байдена и Путина
В чем феномен Бузовой ? Почему безголосая бездарность в такой огромной цене ?
Йога
Верую в всевышнего
мой парень зовёт жить у него что делать
Где найти нормальную женщину?
Отдых в России это дно
СТАРЫЕ ДЕВЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ