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Политика
Лукашенко сообщил о попытке Запада дотянуться до России через Белоруссию

Лукашенко сообщил о попытке Запада дотянуться до России через Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу рассказал о недружественных действиях Запада.
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Политик отметил, что санкции, введенные США и Европой против Белоруссии, на самом деле вызваны стремлением "дотянуться до России". Александр Лукашенко призвал соотечественников "собраться и выстоять".

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 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Президент подчеркнул, что республика не станет второй Украиной. По его словам, белорусы никогда не пойдут войной на своих соседей. "Это наши люди", – сказал Лукашенко во время экскурсии по предприятию "Гранит".

Еще одна причина агрессивного поведения Запада, уточнил политик, связана с конкуренцией. Ограничения против белорусской компании "Белавиа" напрямую связаны с желанием европейцев господствовать на рынке.

Ранее стало известно о подготовке ЕС санкций против национальной авиакомпании после инцидента с самолетом Ryanair. "Белавии" готовятся запретить летать над странами союза и и осуществлять в них посадку.

23 марта пассажирский лайнер Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске из-за сообщения о взрывном устройстве на борту. Данные о минировании в итоге не подтвердились.

В самолете находился бывший главный редактор признанного экстремистским в Белоруссии телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Молодой человек был оперативно задержан в аэропорту Минска.

Позднее Александр Лукашенко заверил, что не принуждал лайнер к посадке. Глава страны пояснил, что хотел защитить пассажиров, действовал по закону и всем международным правилам.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 4 июня 2021, 13:57 Источник: Sputnik Беларусь ✓ Надежный источник
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