Лукашенко сделал заявление об инциденте с посадкой самолета в Минске

Белорусский политик рассказал, что сообщение о взрывном устройстве на борту лайнера поступило из Швейцарии. Александр Лукашенко отметил, что, защищая пассажиров, он действовал по закону, по всем международным правилам.
По словам президента, экипаж советовался с компанией Ryanair и аэропортом в Вильнюсе и в итоге решил приземлиться в Минске. Лукашенко назвал "абсолютной ложью" слухи о том, что самолет принуждали к посадке.
Политик обратил внимание на то, как быстро западные страны отреагировал на случившееся. Лидер заявил, что они "как под копирку" стали писать обвинения в адрес Минска. Лукашенко уверен: это была заранее спланированная провокация.
В минувшее воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair вылетел из Афин в Вильнюс, но до аэропорта прилета он не добрался. Из-за сообщения о минировании лайнер экстренно приземлился в Минске.
Среди пассажиров самолета был 26-летний журналист Роман Протасевич – один из основателей оппозиционного телеграм-канала Nexta. Молодого человека задержали в аэропорту, сейчас он находится в минском СИЗО.
Против Протасевича заведено уголовное дело по нескольким статьям, среди них – организация массовых беспорядков и возбуждение вражды или ненависти к правоохранителям. Ему грозит наказание вплоть до пятнадцати лет тюрьмы.
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