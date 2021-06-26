Экономист Марголин о последствиях санкций против Белоруссии: Власти будут продолжать закручивать гайки

Экономист Лев Марголин заявил, что власти Белоруссии не изменяет свое поведение после санкций Европейского союза.

О новых ограничениях стало известно на днях. Под санкции попал белорусский экспорт калийных удобрений и нефтепродуктов. В Евросоюзе пояснили, что они стало ответом на многочисленные нарушения прав человека, репрессии против журналистов и оппозиционеров и принудительную посадку в Минске самолета Ryanair и последовавшее за ней задержание бывшего главреда телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.

Экономист Лев Марголин заявил, что ограничения никак не повлияют на властей республики. По его мнению, руководство "будет продолжать закручивать гайки". Специалист отметил, что, с одной стороны, режим главы Белоруссии Александра Лукашенко вынужден идти на уступки, чтобы смягчить гнев Запада, с другой, – следить, чтобы эти уступки не воодушевили оппозицию и не привели к новым масштабных акциям протеста.

Министерство иностранных дел Белоруссии пообещало в скором времени ответить на санкции Евросоюза. Представители ведомства заверили, что жесткие меры будут вводиться постепенно. Марголин усомнился в том, что Минску удастся как-то задеть объединение. Специалист предположил, что ответные ограничения могут только ухудшить ситуацию в белорусской экономике. "Что власти могут сделать – запретить импорт товаров? В ЕС этого даже не заметят", – сказал эксперт.