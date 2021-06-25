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Политика
Захарова заявила о подготовке "цветной революции" в Белоруссии

Захарова заявила о подготовке "цветной революции" в Белоруссии

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала очередные санкции Евросоюза против Белоруссии.
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По словам Марии Захаровой, МИД РФ расценивает санкции Евросоюза как вмешательство во внутренние дела Белоруссии и политический подкуп тех сил, которые не побрезговали бы запустить в своей родной стране "цветную революцию". Впрочем, отдельные государства и структуры ЕС не скрывают, что готовят почву для такого сценария, отметила российский дипломат.

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Мария Владимировна Захарова дипломат

Представитель МИД РФ также сообщила, что Россия будет следовать союзническим обязательствам и целям построения Союзного государства – тесно координировать с Белоруссией необходимые для суверенного развития республики меры. "Нашим оппонентам и недоброжелателям не удастся достигнуть преследуемых ими неблаговидных целей", – отметила Захарова.

Напомним, четвертый пакет санкций ЕС против Белоруссии вступил в силу в пятницу, 25 июня. Совет Евросоюза в очередной раз отметил, что в республике серьезно нарушаются права людей, продолжаются репрессии против граждан, представителей оппозиции и журналистов.

Ранее белорусский политолог Павел Усов заявил, что санкции сокращают жизнедеятельность авторитарного режима. Их отсутствие, напротив, создает "тепличные" условия для развития такой системы, уверен эксперт.

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Мария Захарова. Фото: MFA Russia Press Service/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 25 июня 2021, 22:03 Источник: МИД РФ ✓ Надежный источник
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