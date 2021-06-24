На Украине назвали "опасным отклонением" идею Меркель позвать Россию на саммит ЕС

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, считает, что идея позвать Россию на саммит Евросоюза является отклонением от политики санкций.

Россия перестала принимать участие в саммитах Евросоюза в 2014 году. Тогда же Брюссель и начал пропагандировать свою политику санкций в отношении Москвы.

Идею снова пригласить Россию на саммит озвучила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она считает, что европейские страны должны поддерживать диалог с Москвой, как это сделал американский лидер Джо Байден. По мнению Меркель, это важно для безопасности и стабильности Европы в том числе.

В МИД Украины такую идею не поддержали. 24 июня на переговорах глав МИД Украины, Молдовы и Грузии с представителем Евросоюза по безопасности украинский дипломат заявил, что идея Меркель является "опасным отклонением" от санкционного курса. По мнению Дмитрия Кулебы, это грозит рисками. Он заявил, что нельзя возобновлять диалог с Москвой без каких-либо продвижений с ее стороны.

Кулеба добавил, что такая тактика может только подорвать политику непризнания и эффективности санкций, а у Москвы и вовсе отбить охоту выполнять Минские соглашения.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокацией учения НАТО, которые скоро начнутся на Украине.