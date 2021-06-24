Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Путин ответил на вопрос о своем преемнике: Обязательно придет
"Нормальные ребята": Муж изменял Бабкиной с директором "Самоцветов" Плоткиным
Онкобольной Розенбаум тает на глазах
Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей
партнеры
Четверг
24 июня
Лента новостей
10:19
В Приморье мужчина угрожал взорвать отделение банка
10:09
В Москве задержали продавцов фальшивых справок о вакцинации
10:01
Антиклимакс: Лолита в колготках и без платья устроила дерзкую провокацию в центре Москвы
09:49
"Такая шалунья!": Навка восхитила народ образом искусительницы
09:38
В оперштабе высказались об отстранении непривитых сотрудников
09:36
Тотальный контроль, подавление и принуждение: отчаявшаяся Спирс мечтает избавиться от отца
09:26
Слышны хлопки: на юге Москвы загорелся склад
09:12
"Она еще и поет": Волочкова поразила публику новым талантом
09:08
Ночью в Новокузнецке загорелись две машины
09:01
"Все замечательно, но где маски?": устроившего вечеринку в разгар пандемии Галкина осудили
08:54
"Кто дал вам право?!": Захарова осадила министра министра обороны Германии
08:48
"Людям не дают покоя моя любовь и отношения": Киркоров объяснился за скандальную "гей-свадьбу" с Давой
08:48
"Дни.ру" раздают подарки: билеты на спектакль "Задняя часть слона"
08:34
Бузова не смогла скрыть знаковых изменений в фигуре
06:03
"Катастрофа": вернувшаяся с отдыха Седокова жутко растолстела
04:03
Оставленная Тимати Решетова готова переделать себя под мужчину
02:13
Откачавшая жир с живота Апина показала фигуру без прикрас: По колени стерли ноги
23:59
Невеста Краско купила на его деньги новое ложе для утех с молодым любовником
21:51
Огромное горе: умер легендарный российский телеведущий
21:26
Расстались? Новая избранница Тимати сняла подаренное им кольцо
20:47
Малышева признала бесполезность масок против коронавируса
19:50
В Крыму указали на "проявление сумасшествия и мании величия" русофоба Гордона
19:28
Названы округа Подмосковья с самым большим приростом зараженных COVID-19
19:28
Появилась информация о воссоединении Бузовой и Манукяна
18:48
"Не могла предположить, чем закончится": Макеевой стало плохо после встречи с соперницей
18:48
Глушат алкоголем и запрещенными веществами: Кормухина раскрыла правду о скандале с Гагариной
18:36
Поклонница раскрыла тайну исчезновения дневников покойного Олега Даля
18:27
В Подмосковье ввели новые жесткие ограничения из-за коронавируса
17:51
"Жизненных калек – в сад": подруга успокоила оставшуюся у разбитого корыта Бородину
17:48
Молниеносное заражение: появились данные о новом штамме коронавируса
17:34
"Трудно говорить": Якубович еле держался у гроба близкого
17:31
Аномальная жара в Москве установили 73-летний рекорд
17:00
Все-таки запретили: затея Бузовой с коньяком с треском провалилась
16:59
В России грядет новое подорожание ряда товаров
16:52
"Много проблем": Сюткин поведал о жизни с бомжами
16:20
"Кровь текла": избитая соперницей Макеева переживает за ребенка
16:16
Россиянам хотят выплачивать по 100 тысяч рублей на ребенка в год
16:11
Эксперт Хренин: Белоруссия является разменной фигурой в большой игре
16:11
"Как баба-яга": вид неопрятной Бузовой без фильтров ошарашил россиян
15:35
Поможет генетика: найден способ остановить эпидемию коронавируса
15:34
Нарушитель Элджей проигнорировал суд о лишении водительских прав
15:26
"Вранье, высокомерность и агрессия": тяжелобольную экс-супругу Аршавина затравили после скандального интервью
15:22
Что стало со звездой сериала "След" Владом Маленко
15:06
В Кремле оценили возможность введения локдауна в России
15:04
Юристы рассказали о психических аномалиях у Михаила Ефремова
15:04
"Раскрепощенный и уверенный в себе": муж Бородиной обласкал молодого красавца
15:01
Юлечка забрала: Лысенко похоронили рядом с Началовой
14:45
"Надеюсь, будем общаться": новоиспеченная бабушка-Зудина откровенно о пополнении в семье
14:37
"Называл его папой": Константин Эрнст похоронил близкого человека
14:37
"Уже молодость опала": зацикленный на внешности Шаляпин решился на крайние меры
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тихановская о возможной отмене санкций ЕС против Белоруссии: Это путь в никуда
"Я не вакцинировался": Егор Бероев устроил прилюдную провокацию
Вайкуле сообщила грустную новость после веселой гулянки на юбилее Галкина
"Не могла предположить, чем закончится": Макеевой стало плохо после встречи с соперницей
"Было лучше": ставшую блондинкой Бузову разнесли в пух и прах
Все-таки запретили: затея Бузовой с коньяком с треском провалилась
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
"Кто дал вам право?!": Захарова осадила министра министра обороны Германии

"Кто дал вам право?!": Захарова осадила министра министра обороны Германии

Представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова отреагировала на "зажигательное выступление" министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
прочитано 1014 раз

Недавно Аннегрет Крамп-Карренбауэр призывала командный состав Бундесвера "нарастить мускулы", чтобы защитить "либеральные ценности". Также министр обороны Германии заявила об угрозах со стороны России, Китая и исламского экстремизма, а также назвала войну на Донбассе грубейшим нарушением норм международного права.

ПО ТЕМЕ

Депутат бундестага: Германия готовится к войне с Россией

Путин и Меркель провели переговоры по телефону

 Мария Владимировна Захарова

Мария Владимировна Захарова дипломат

Такие высказывания явно шокировали Москву, в частности представителя МИД РФ. Обращаясь к немецкому министру, Мария Захарова спросила: "Кто дал вам право сравнивать и с официальных трибун заявлять о неких аналогиях между Россией и Китаем с одной стороны и исламским экстремизмом – с другой?". Дипломат напомнила, что Россия, в отличие от Германии, борется с радикальным исламизмом в Сирии.

Захарова согласилась с мнением Крамп-Карренбауэр о войне на востоке Украины. Однако представитель МИД РФ отметила, что хорошо было бы, если бы министр обороны Германии напомнила, что этот конфликт был развязан Киевом против своего народа.

Напомним, ранее депутат бундестага от фракции "Левые" Севим Дагделен заявила, что Германия готовится к войне с Россией. По словам парламентария, немецкое правительство занимается беспрецедентным перевооружением, чтобы в будущем стать крупнейшей военной державой.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Мария Захарова. Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 24 июня 2021, 08:54 Источник: МИД РФ ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость780257
Пожаловаться Ответить
666
Захарова осадила министра обороны Германии?????Ты жидовская мммрррааазззь можешь только отлизать у министра обороны Германии!Германия возрождается!Реванш!
Иди вздремни, мечтатель... точнее гуся подуши, сперматоксикоз на мозги куриные давит... Нет твоей Германии, одно пристанище беженцев... скоро и вся салоедия со своими украми великими там подъезды мыть будет
666
Пожаловаться Ответить
Захарова осадила министра обороны Германии?????Ты жидовская мммрррааазззь можешь только отлизать у министра обороны Германии!Германия возрождается!Реванш!
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Глушат алкоголем и запрещенными веществами: Кормухина раскрыла правду о скандале с Гагариной

Певица неприемлет грязи
Шоу-бизнес

"Людям не дают покоя моя любовь и отношения": Киркоров объяснился за скандальную "гей-свадьбу" с Давой

Певец поставил точку в разборках
Шоу-бизнес

"Не могла предположить, чем закончится": Макеевой стало плохо после встречи с соперницей

Звезде потребовалась помощь
Шоу-бизнес

Огромное горе: умер легендарный российский телеведущий

Место похорон будет определено позже

Гороскоп

Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год
Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+