Депутат бундестага: Германия готовится к войне с Россией

Германия увеличивает расходы на оборону, сообщила депутат бундестага от фракции "Левые" Севим Дагделен.



По словам немецкого парламентария, правительство Германии занимается беспрецедентным перевооружением, чтобы в будущем стать крупнейшей военной державой. Вместе с тем каждый день выдвигаются требования о введении санкций против России. Депутат бундестага отметила, что отношения Москвы и Берлина окончательно испортились.

В статье в газете nd.DerTag Севим Дагделен пишет, что немецкое правительство "открыто берет курс на подготовку к войне против России". Также депутат напомнила слова министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что Россия является противником ФРГ, сражающейся за порядок, свободу и демократию.

Помимо этого, Дагделен обратила внимание на то, что в Прибалтике на западной границе России находятся немецкие войска и проходят учения НАТО. Как заявила парламентарий, немецкие политики хотят, чтобы российские олигархи, связанные с Западом, предоставляли сырьевые богатства своей страны другим государствам.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предупредил о возросшем риске гонки вооружений в Европе. По словам главы государства, в настоящий момент нарастает напряженность. Также российский лидер высказался о НАТО.