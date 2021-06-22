Кто чаще всего звонит Путину по прямой линии

Президент России Владимир Путин ежегодно проводит прямую линию с гражданами страны летом. В преддверии этого события эксперты выяснили, кто и зачем чаще всего пытается связаться с главой государства.

Оказалось, что женщины обращаются к российскому лидеру чаще мужчин. При этом представители старшего поколения используют телефонную связь, а более молодые люди записывают свои вопросы на камеру. Большинство просьб связаны с социальной сферой, а также с электро– и газоснабжением, однако в свете последних событий участилось количество обращений, связанных с пандемией коронавируса COVID-19, передаёт Life.ru.