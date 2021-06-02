Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

"Как на панель": явившаяся в Кремль в красных трусах Бузова взбесила россиян
Видны все прелести: Кабаева возмутила россиян слишком откровенным нарядом
"Печально": Вера Брежнева сообщила об уходе
"Когда я делаю это – мне приятно": Вера Брежнева шокировала интимными подробностями
партнеры
Среда
2 июня
Лента новостей
11:35
Как две капли воды: Озчивит из "Основания: Осман" показал сестру после слухов о семейных скандалах
11:25
JAC S7: подающий надежды
11:21
"Достаточно выпили": Волчек, Кваша и Толмачева после возлияний оказались в одной постели
11:07
В Петербурге надругались над иностранным студентом и ограбили его
11:03
На Украине рассказали о шантаже со стороны Запада: Мы никому не нужны
11:01
Обнародовано первое фото новорожденной дочери Витаса
10:57
"Всего наилучшего": получивший миллионы за спецвыпуск "Друзей" Мэттью Перри расстался с возлюбленной
10:37
"Где-то перекрестился Тарасов": Бузова шокировала россиян новой должностью
10:20
"В тяжелейшем состоянии": в близком кругу Пугачевой взмолились о помощи
09:58
Тихановская: Режим Лукашенко стал токсичным даже для России
09:55
"Это конец": Татьяна Веденеева рассказала о страшной трагедии в семье
09:53
Самолет "Белавиа" совершил экстренную посадку в Краснодаре
09:29
"Очень уставала": истощенная Яковлева оправдалась за внешний вид
09:19
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
09:16
Пришедший на "Дом-2" Манукян дал под зад 40-летней поклоннице
08:59
Киев увидел угрозу в словах Лукашенко о возможности открыть авиасообщение Белоруссии и Крыма
08:40
"Засудил бы!": Галкин проехался по Пугачевой после скандальных известий
08:39
Россиян предупредили о возможном росте цен на яйца
06:04
Раскрепощенная Бузова атаковала Водянову ради совместного фото
03:56
"Хочу чувствовать": публично снявшая штаны дочь Михалкова ошарашила россиян
02:03
Из-за дочери Савичева решилась покинуть Россию
23:59
"Засунь в рот": Лазарева по старой памяти пристает к малолетней дочери
22:02
Украинский дипломат: команда Зеленского полностью провалила внешнюю политику
22:01
"Красивая пара": Барановскую похвалили за выбор Борисова
21:39
На капеллу Микеланджело высадились пожиратели грязи
21:28
Чеховой пришлось расплатиться лицом за роскошный отдых
21:26
Песков высказался о перспективах транзита газа через Украину
20:52
Попавшая в инвалидное кресло Тарасова вызвала шок
20:41
Возле Чернобыльской АЭС отлавливают сталкеров
20:18
В Подмосковье нашли 900 килограммов санкционного сыра
20:18
Исхудавший Янковский и поседевшая Фандера встревожили поклонников
20:08
В Севастополе осквернили памятник солдату и матросу
19:59
В отношении бывшего подмосковного чиновника возбудили дело
19:54
"Грустно без мамы": растящий детей в одиночку Лазарев растрогал россиян
19:46
На сухую не вошел: Макеевой пришлось смочить слюной палец прямо на свадьбе
19:43
"Счастье матери": Орбакайте поделилась уникальными кадрами
19:41
Возле рынка в Кемерово американский суперкар попал в ДТП
19:29
В ХМАО студент-медик зарезал бабушку и дядю
19:18
Проклова наконец озвучила имя совратившего ее режиссера
19:08
Новак оценил роль вакцинации в улучшении ситуации в мире
18:43
"Взяла нож": жена известного футболиста заявила о преследованиях маньяков
18:34
Не Проскурякова: Николаев представил публике своих главных женщин
18:30
Еприкян вышла в свет с младенцем на руках после слухов о беременности
18:17
"Украина не хочет воевать": Зеленский раскритиковал НАТО
18:12
"Хочу замуж": Асмус подружилась с красавцем Биковичем на фоне слухов о новом романе Харламова
17:58
"Папина дочка": актер растрогал россиян редким снимком с дочерью от Климовой
17:54
Дети Киркорова прославились на весь мир
17:38
Песков рассказал о голых стенах в сочинском кабинете Путина
17:34
"Можно окунаться до утра!": Водянова сходила с 91-летней бабушкой в спа
17:21
Савельева поделилась редкими кадрами подросшего сына
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Еще не все сказала!": неугомонная Проклова опять заговорила о домогательствах
"Нос вырос?": изменившуюся Навку отправили на стол к хирургу
"Лишнее яйцо не помешает!": Бледанс проболталась о подробностях свадьбы Макеевой со строителем
Публично опозорившаяся матерщинница Бузова нашла управу на клеветников
"Не советовалась ни с кем": жена нанесла Боярскому удар ниже пояса
"Красивая пара": Барановскую похвалили за выбор Борисова
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Тихановская: Режим Лукашенко стал токсичным даже для России

Тихановская: Режим Лукашенко стал токсичным даже для России

Политик Светлана Тихановская заявила о давлении на политзаключенных и пытках в тюрьмах в Белоруссии.
прочитано 626 раз

Бывший кандидат в президенты Белоруссии накануне поговорила по видеосвязи с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Политики обсудили новость о попытке суицида участника минских протестов Степана Латыпова. Молодой человек намеревался покончить с собой прямо в зале суда.

ПО ТЕМЕ

Тихановская: Европа готова дать миллиарды за свержение Лукашенко

Тихановская объявила о новом плане по свержению режима в Белоруссии: Лукашенко отныне изгой

 Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук)

Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук) белорусский политик

Светлана Тихановская назвала оппозиционера "новой жертвой режима" президента республики Александра Лукашенко. Белорусский политик призвала австрийского коллегу поддержать четвертый пакет санкций и рассмотреть пятый. "У нас больше нет времени ждать", – подчеркнула она.

Тихановская также поблагодарила Курца за то, что он поднял тему политического кризиса в Белоруссии на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По ее словам, режим Лукашенко "стал токсичным даже для Москвы". Политик отметила, что глава республики навсегда потерял поддержку народа и мирового сообщества.

Ранее Светлана Тихановская объявила о подготовке новой волны протестов в Белоруссии. Оппозиционер заявила, что страна превратилась "черное пятно" на карте мира из-за агрессивных действий Лукашенко. Она добавила, что режим находится на грани тотальной изоляции.

Напомним, выборы президента республики состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80% голосов, а Светлана Тихановская – всего 10%. Сразу после оглашения результатов в Минске и других белорусских городах начались акции протеста.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Darius Mataitis via www.imago-im/ www.imago-images.de/ www.globallookpress.com
Автор: 2 июня 2021, 09:58 Источник: Telegram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Железная леди Белоруссии: жизнь и карьера Светланы Тихановской

комментарии

Ответить:

Гость748711
Пожаловаться Ответить
Мадам Хуайдиха! Токсичная ТЫ, дура деревенская! У предателей один конец!
Гость764933
Пожаловаться Ответить
Вор и убийца лукашенко палач для белорусов и предатель для россиян. Если бы не это чмо лукавшивое, то давно бы вошли в состав России. Но самовлюбленная <цензура> хочет влавствовать. Смерть его будет позорной ему, и радостной для народа.
Гостья
Пожаловаться Ответить
тихановская ты ядовитая для подавляющего большинства граждан беларуси и даже россии
Л
Пожаловаться Ответить
Дилетант, игрушка в чужих руках и интересах и просто глупая тетка, кого интересует её мнение. Всё равно, что если индюшка будет утверждать,что день благодарения нужно запретить.
Пилот Аэрбас
Пожаловаться Ответить
просто Гость
Молодец, г-жа Президент !
Какая она призедент, кто поверит что кухарка, никогда не занимавшаяся политикой, которую никто не видел и не слышал в Беларуси, могла с ходу выйграть выборы. Это просто бред , из разряда фантастический. Взять любого человека с улицы и тут же сделать его президентом.
просто Гость
Пожаловаться Ответить
Молодец, г-жа Президент !
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Грустно без мамы": растящий детей в одиночку Лазарев растрогал россиян

Певец показал наследников
Шоу-бизнес

Исхудавший Янковский и поседевшая Фандера встревожили поклонников

Знаменитые супруги редко появляются на публике
Шоу-бизнес

На сухую не вошел: Макеевой пришлось смочить слюной палец прямо на свадьбе

Актриса волновалась
Шоу-бизнес

"Взяла нож": жена известного футболиста заявила о преследованиях маньяков

Мария Погребняк могла стать жертвой преступника

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+