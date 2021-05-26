Тихановская объявила о новом плане по свержению режима в Белоруссии: Лукашенко отныне изгой

Экс-кандидат в президенты Белоруссии рассказала о международной конференции, которая должна состояться в июне. На встрече западные страны поговорят о том, как мирным путем свергнуть Александра Лукашенко.
Организаторами мероприятия являются участники из Германии, Швеции и США. Его патронаж взяла на себя белорусская оппозиционерка. Основным вопросом встречи будет организация досрочных выборов в республике, передает "Царьград". Светлана Тихановская заявила в своем телеграм-канале, что "Лукашенко отныне изгой" во всем мире.
Отметим, Светлана Тихановская была основной соперницей Александра Лукашенко на президентских выборах в 2020 году. После обнародования результатов голосования политик покинула Белоруссию, уехав в Литву. Запад начал вести с оппозиционеркой переговоры на самом высшем уровне. В окружении Светланы Тихановской пояснили, что она не раз получала угрозы со стороны режима и всерьез опасалась за свою жизнь.
В свою очередь президент Белоруссии уверен, что за Светланой Тихановской стоят литовские спецслужбы. По его мнению, они хотят совершить госпереворот в республике.
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