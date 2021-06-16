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Политика
Путин рассказал о звонке Байдена после резких слов

Путин рассказал о звонке Байдена после резких слов

Президент России Владимир Путин выступил перед журналистами по итогам встречи со своим американским коллегой Джозефом Байденом.
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Большая часть переговоров президента России Владимира Путина с его коллегой из США Джо Байденом прошла в закрытом режиме. Зато после этого российский лидер на протяжении нескольких часов выступал перед журналистами.

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Владимир Путин касался даже самых острых тем. Не обошел он вниманием и случай, когда Джо Байден во время общения с журналистами назвал его "убийцей". После этого, подчеркнул президент России, американский лидер позвонил ему по телефону, передает Общественная служба новостей.

"Мы объяснились. Меня эти объяснения устроили", – заметил Путин.

Впрочем, пока говорить о прорыве в отношениях рано. Об этом может свидетельствовать реплика Владимира Путина об отсутствии новых иллюзий после встречи с Джозефом Байденом. Он добавил, что не было у него и старых иллюзий.

Сама встреча состоялась на нейтральной территории – в Швейцарии. Судя по всему, поездки американского лидера в России, как и российского – в США, пока не запланировано. По словам Владимира Путина, для встреч такого формата должны созреть определенные условия.

Напомним, переговоры Владимира Путина и Джозефа Байдена продлились в общей сложности три с половиной часа. Большая их часть прошла в закрытом режиме – прессу следить за общением президентами России и США не пустили.

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Фото: kremlin.ru/
Автор: 16 июня 2021, 20:05 Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник
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Впервые с глазу на глаз: как прошла встреча Путина и Байдена в Женеве

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