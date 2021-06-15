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Политика
Политолог Усов о новых убеждениях Протасевича: Система Лукашенко выворачивает души людей

Политолог Усов о новых убеждениях Протасевича: Система Лукашенко выворачивает души людей

Оппозиционер Роман Протасевич накануне принял участие в брифинге министерства иностранных дел Белоруссии.
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Бывший главный редактор телеграм-канала Nexta, признанного в республике экстремистским, сделал ряд важных заявлений. На пресс-конференции Роман Протасевич заверил, что чувствует себя прекрасно, и к нему никто не применял физическое насилие.

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Также журналист отметил, что у него изменилось отношение к белорусскому президенту Александру Лукашенко. Если раньше Протасевич много критиковал главу республики, то сегодня оппозиционер больше погрузился в политическую тематику и понял, что уважает его.

Политолог Павел Усов прокомментировал выступление журналиста в своем телеграм-канале. Эксперт заметил, что Протасевич не похож на сломленного человека. По его мнению, с оппозиционером много разговаривали силовики, и теперь он встал на сторону Лукашенко.

Павел Усов не исключил, что из Романа Протасевича, героя для оппозиции, попытаются сделать борца за систему, "верного солдата" режима. "В этом, наверное, наибольшее коварство системы (Лукашенко – Прим. ред.) – выворачивает души людей", – поделился мыслями эксперт.

23 мая самолет, в котором находился Роман Протасевич, совершил принудительную посадку в Белоруссии из-за сообщения о минировании. Как позднее выяснилось, данные о взрывном устройстве на борту не подтвердились. Журналиста и его спутницу, россиянку Софью Сапегу, задержали в аэропорту Минска.

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Фото: facebook.com / pr0tez / www.globallookpress.com
Автор: 15 июня 2021, 13:34 Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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комментарии

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Гость779349
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Гость768934
Слабый парнишка оказался! Нет у него силы духа!!!
Его девушка в заложниках. Такое уже проходили. Когда арестовали Санникова после выборов 2010 года, то арестовали его жену и угрожали отдать ребенка в детский дом.
Гость768934
Пожаловаться Ответить
Слабый парнишка оказался! Нет у него силы духа!!!
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