Протасевич принял участие в брифинге МИД Белоруссии

Недавно задержанный белорусский оппозиционер Роман Протасевич принял участие в брифинге МИД республики для журналистов.

Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс". По его данным, имя основателя telegram-канала NEXTA было внесено в список участников мероприятия в самый последний момент.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что Протасевич сам изъявил желание пообщаться с журналистами. По его словам, такая возможность была найдена, поэтому он здесь.

Брифинг проходит в пресс-центре Белоруссии. Среди тем, которые планируется обсудить, — как развивается ситуация с рейсом авиакомпании "Ryanair" Афины – Вильнюс, во время которого был арестован Протасевич, причины и последствия выезда из Белоруссии отдельных представителей польского нацменьшинства, а также транзит через территорию республики нелегальных мигрантов. Кроме того, журналисты намерены выяснить новые обстоятельства вокруг дела оппозиционера.

Задержание Романа Протасевича произошло 23 мая, когда он пересекал территорию Белоруссии на самолете, летевшем в Вильнюс из Афин. Белорусские авиадиспетчеры сообщили об угрозе на борту, поэтому самолет совершил вынужденную посадку. Впоследствии сообщение диспетчеров не подтвердилось. При этом летевшего этим бортом Протасевича задержали сразу при посадке в минском аэропорту.