Тихановская призвала отдать Лукашенко под международный трибунал

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила перед Сенатом Чехии.

Оппозиционер предложила создать международный трибунал для расследования преступлений президента Белоруссии Александра Лукашенко до и после выборов 9 августа прошлого года. Светлана Тихановская назвала его режим нелегитимным, а решения – незаконными.

Политик призвала Чехию и Европейский союз принять четвертый пакет санкций против республики и инициировать пятый. По ее словам, ограничения должны коснуться помощников Лукашенко, сотрудников правоохранительных органов, бизнесменов, судей и прокуроров.

Тихановская считает, что западные страны должны прекратить выдавать кредиты белорусским государственным компаниям и финансовым организациям. Оппозиционер пояснила, что последние являются источником дохода диктаторского режима.

Ранее политик поговорила с американскими сенаторами. Во время выступления Светлана Тихановская обвинила власти республики в том, что они преследуют журналистов и политических активистов. Она заявила, что Вашингтон должен усилить давление на Лукашенко.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. После оглашения результатов в Минске и других городах начались массовые акции протеста. Светлана Тихановская и ее сторонники обвинили руководство страны в фальсификации голосования.