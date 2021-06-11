Политолог Шрайбман назвал наиболее возможного преемника Лукашенко: Доказал свою преданность президенту

По его мнению, наиболее возможным кандидатом в преемники сегодня является министр иностранных дел республики Владимир Макей. Политолог пояснил, что глава ведомства обладает самым главным качеством для Александра Лукашенко – проверенной временем и опытом лояльностью.
Шрайбман отметил, что в последние годы Макей не раз жертвовал репутацией, надеждами и всем остальным для защиты интересов президента. Политолог не исключил, что Лукашенко может доверить ему "самое сокровенное" – свою политическую и физическую судьбу.
"Никто так, как Владимир Макей не доказал Александру Лукашенко свою преданность", – подчеркнул эксперт.
В августе 2020 года ситуация в Белоруссии обострилась. Массовые беспорядки охватили Минск и ряд других крупных городов. Лукашенко обвинили в подтасовке результатов президентских выборов. Оппозиция не поверила, что политик мог набрать более 80% голосов.
Сам Александр Лукашенко назвал прошедшие выборы честными и обвинил Запад в причастности к протестам. В апреле этого года спецслужбы Белоруссии сообщили, что на президента готовили покушение. По неподтвержденным данным, операция была одобрена высшим руководством США.
В Вашингтоне позднее опровергли эту информацию. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала безосновательными подозрения насчет роли Соединенных Штатов в подготовке покушения на Александра Лукашенко.
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