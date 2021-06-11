Швейцария временно ограничивает воздушное пространство из-за встречи Путина и Байдена

Швейцария временно ограничивает свое воздушное пространство. Это осуществляется в целях повышения мер безопасности перед встречей Владимира Путина и Джо Байдена.
Отмечается, что ограничение будет функционировать до 17-го июня. До встречи Путина и Байдена, которое состоится в Женеве, остается менее недели, напоминает "Царьград".
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