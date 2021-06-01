Политолог Воля рассказал о "сделке" Путина и Байдена: Согласие по поводу ухода Лукашенко от власти

Последнее время информационное пространство переполнено новостями о грядущей встрече президентов России и США. Политологи и аналитики выдвигаются различные версии касательно того, какой ряд вопросов будет затронут на предстоящем мероприятии.
Новость дополняется.
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