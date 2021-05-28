Профессор Юдин: Лукашенко берет Путина в заложники

Эксперт уверен, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в самом центре Европы реализует проект «военная хунта» и его эксперимент проходит удачно. Об этом философ и политолог Юдин написал на своей страничке в Facebook.
Профессор считает опрометчивым нежелание Европы признавать легитимность Лукашенко, потому что это развязывает ему руки: "Раз его никто не признает, то ему, получается, теперь все можно". Юдин также подчеркивает, что "Европа не может существовать с выколотой Беларусью по центру". По мнению эксперта, в нынешних условиях Лукашенко не зависит от Путина, а, наоборот, манипулирует им, потому что нашел слабое место.
"Если действительно верно, что Путин любые существенные события считывает только в сюжете "Запад против меня", то Лукашенко имеет полный карт-бланш на любую выходку, которая помещена в рамку "Меня хочет свергнуть Запад, а я защищаю Смоленск", – пишет Юдин, указывая, что в рамках данной концепции Кремль всецело поддерживает Лукашенко.
Так как легитимность Лукашенко не увеличивается, он может делать, что угодно, чтобы вызвать реакцию. И в этой связи, уверен эксперт, "Лукашенко своей постоянной радикализацией берет Путина в заложники и надежно владеет инициативой". Подобное явление Юдин называет не иначе, как аннексией России.
Политолог подозревает, что Лукашенко возомнил себя военным диктатором и в условиях военного времени будет неуязвим, потому что за его спиной стоит ядерная держава. Создавая casus belli, заключает эксперт, президент Белоруссии готов втянуть Россию в войну с НАТО: "Что, Путин не пошел бы на это? А если бы это было подано как провокация НАТО на территории союзного государства?"
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