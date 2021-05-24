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Политика
Белорусские диспетчеры угрожали сбить самолет с Протасевичем – оппозиционер Латушко

Белорусские диспетчеры угрожали сбить самолет с Протасевичем – оппозиционер Латушко

Представитель белорусской оппозиции Павел Латушко возмущен инцидентом, произошедшем в минском аэропорту.
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Накануне Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщений о минировании. На борту находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки блогера задержали. При этом сообщения о минировании не подтвердились.

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Позже экс-министр культуры Белоруссии, представитель оппозиции Павел Латушко опубликовал видео в своем телеграм-канале. Он рассказал, что белорусские диспетчеры приказывали экипажу самолета Ryanair экстренно сесть в Минске, угрожая, что в случае отказа он будет сбит.

По словам Латушко, для этих целей истребитель-перехватчик ВВС Белоруссии МиГ-29 поднялся в воздух. Выполняя маневр, он подал условный сигнал пилотам самолета Ryanair: следуй за мной. Экс-министр культуры Белоруссии отметил, что в таком случае капитан гражданского воздушного судна был обязан подчиниться.

"Это еще раз подтверждает, что данный инцидент является актом государственного терроризма, требует незамедлительной реакции европейских властей, всего мирового сообщества", – заявил Латушко.

В телеграм-канале "Пул Первого" сообщили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко лично отдал приказ посадить самолет Ryanair в аэропорту Минска. Якобы это было сделано ради безопасности и жизни людей.

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Фото: Darius Mataitis via www.imago-im/ www.globallookpress.com
Автор: 24 мая 2021, 14:02 Источник: Telegram-канал "Павел Латушко | Pavel Latushka"

комментарии

Ответить:

Гость740531
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Глок
Есть записи переговоров. Безпринципный урод , вот лицо западной демократии и их холуев ,как говорится найдите отличие с гебельсовской пропагандой. Позорище. Кухарка, тоже относится к этой клике
Геббельс-это про идиотов вроде тебя. Сегодня ЕС будет обсуждать акт государственного захвата самолета. В кликухе переставь букву. Глюки у тебя. Это чистая психиатрия.
Гость753286
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Оппозиционер? Так и борись за свободу Родины на ее территории, а пиндосскую зарплату тебе на депонент будут перечислять.
Глок
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Есть записи переговоров. Безпринципный урод , вот лицо западной демократии и их холуев ,как говорится найдите отличие с гебельсовской пропагандой. Позорище. Кухарка, тоже относится к этой клике
1

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