Эксперт Романчук назвал задержание Протасевича в Минске громким сигналом для белорусской оппозиции

Экономист Ярослав Романчук не смог пройти мимо инцидента с принудительной посадкой самолета в Белоруссии.

23 мая пассажирский лайнер Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. На борту самолета находился белорусский журналист Роман Протасевич – один из основателей телеграм-канала Nexta, признанного властями республики экстремистским. Молодого человека задержали правоохранители.

Эксперт Романчук считает, что никакого сигнала о взрывном устройстве на самом деле не было. По его мнению, принудительная посадка лайнера – это спецоперация по поимке оппозиционера. "Ее результатом стало укрепление мнения о том, что от Лукашенко (президент Белоруссии – Прим.ред.) можно ожидать, чего угодно", – заявил специалист.

Действия властей республики осудили сразу несколько западных стран. На своей странице в соцсети "Фейсбук" Романчук отметил, что теперь Лукашенко окончательно отрезан от США и Европейского союза. Политик больше не может надеяться на экономическое сотрудничество с другими государствами и даже на гуманитарную помощь.

Специалист назвал случившееся "громким, однозначным сигналом" для всех белорусских оппозиционеров. Власти показали, что они могут добраться до любого и привлечь его к ответственности, пояснил Романчук. Кроме того, это знак для силовиков: каждый, кто не согласен с политикой действующего режима, получит по заслугам, добавил экономист.