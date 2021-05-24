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Политика
Лукашенко пообещали серьезные последствия за инцидент с задержанием оппозиционера Протасевича

Лукашенко пообещали серьезные последствия за инцидент с задержанием оппозиционера Протасевича

В Европе встревожены обстоятельствами задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича.
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Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб накануне прокомментировал инцидент с посадкой самолета в аэропорту Минска. По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко совершил "неслыханный поступок", который будет иметь "серьезные последствия".

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Глава МИД Германии Хайко Маас описал произошедшее как вопиющее вмешательство в гражданского авиасообщение в Европе. Министр заверил, что Евросоюз не оставит действия белорусских властей без ответа. Он добавил, что инцидент обсудят на заседании неформального совета европейских стран.

В минувшее воскресенье, 23 мая, самолет авиакомпании Ryanair, направлявшийся в Вильнюс из Афин, экстренно сел в аэропорте Минска после информации о минировании. Позже оказалось, что данные о взрывном устройстве на борту лайнера не подтвердились.

Белорусские правозащитники рассказали, что в самолете находился известный журналист Роман Протасевич – основатель телеграм-канала Nexta, освещавшего протесты в республике. Оппозиционера задержали в аэропорту столицы, другие подробности пока не разглашаются.

Ранее Следственный комитет Белоруссии обвинил Протасевича в организации массовых беспорядков и групповых действий, нарушающих общественный порядок. Кроме того, в отношении журналиста завели уголовное дело за возбуждение вражды к представителям власти и правоохранителям через телеграм-канал.

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Фото: president.gov.by/ru
Автор: 24 мая 2021, 10:24 Источник: Twitter ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость753076
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Оскорбляет весь цивилизованный мир, все человеколюбивое человечество один суперпреступник лукашенко. Однозначно его нужно казнить. Обьединить все силы справедливого человечества и свершить возмездие вору и убийце лукашенко, за все его подлые преступления. Этот людоед не остановится, и будет пожирать белорусов живьем. Бастовать и ликвидировать повсеместно лукашистов-карателей. Только так победить самозванца и палача лукашенко.
Гость735485
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А когда самолёт президента Боливии сажали из-за Сноудена? Или это опять другое?
1

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