В Госдуме поддержали идею поручить охрану школ Росгвардии

Депутат Государственной Думы России Олег Шеин поддержал идею передачи охраны школ Росгвардии. Такие предложения были высказаны после стрельбы в гимназии №175 в Казани.
Шеин пояснил, что Росгвардия является государственной структурой, которая обладает необходимым средствами и специалистами. Парламентарий заявил, что у родителей учеников и региональных властей не хватает денег для обеспечения безопасности школ на необходимом уровне, передаёт телеканал "360".
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