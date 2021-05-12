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Политика

Бывший глава Минфина Украины предсказал мародерство в стране

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В экономических вопросах правительство Украины живет одним днем. Таким мнением поделился бывший министр финансов страны Игорь Уманский. Он рассказал, что уже сейчас во многих сферах большая часть бюджетов уходит на обслуживание долгов. Вскоре и на эти цели придется искать дополнительные средства.

"И тогда пирамида, как мыльный пузырь, лопнет. Так было с МММ", – цитирует "Царьград" бывшего украинского чиновника. В результате, согласно его прогнозам, в стране могут начаться массовые акции протеста и мародерство, будет нарушена работа коммунальных служб и прекратится подача воды и электричества. По похожему сценарию события развивались в Аргентине.

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Автор: 12 мая 2021, 21:16 Источник: Царьград ✓ Надежный источник

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