Политолог Журавлев объяснил значение слов Путина о "недобитых карателях"

"Недобитые каратели", – о ком нелестно высказался Путин? Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев объяснил, кого президент назвал этими словами.



На Параде Победы Владимир Путин сказал, что сейчас некоторые агрессивные лица и их почитатели преследуют фашистскую идеологию. Президент отметил, что делают это не только радикалы и террористы.

Глава РФ подчеркнул, что "недобитые каратели" пытаются переписать историю и оправдать нацистов. При этом они забывают о тяжелейших потерях Советского союза среди мирного населения и армии в годы Великой Отечественной войны.

"Я думаю, что эти слова были направлены всем – и народам, и элитам, и армиям. Потому что сегодня самое большое различие – в позициях между людьми обычными и элитами", – рассказал Дмитрий Журавлев в интервью телеканалу "360".

Исследователь отметил, что в соседних странах есть наши противники, но преимущественно среди чиновников. "Чтобы политики нас услышали, нужно, чтобы нас услышали люди, поскольку все-таки люди голосуют за политиков, а не наоборот", – сказал Журавлев.

Как утверждает политолог, высказывание президента заметят на Западе. Но говорить о налаживании отношений с Европой и США пока нельзя.

Дмитрий Журавлев убежден, что большинство зарубежных политиков пропитаны антироссийской идеологией и не могут поменять свою позицию. "Инерция ненависти продолжает работать, даже если есть желание ее остановить", – подытожил исследователь.