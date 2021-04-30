Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Ответ России на санкции США оценили американцы: Никого не боится
Петросян показал сдавшую Кадышеву
78-летняя Ангелина Вовк рассказала о дате свадьбы с певцом Юлианом
"Серый чулок превращается в диву!": Молодая жена Петросяна затмила сдавшую Степаненко
партнеры
Пятница
30 апреля
Лента новостей
22:11
Обнаружено место захоронения сына Александра Невского
22:06
Министр иностранных дел Белоруссии оправдал действия силовиков во время акций протеста
22:02
На северо-западе Москвы троллейбусы встали из-за ДТП
21:56
В Британии женщину обвинили в терроризме за перевод денег лошади
21:46
Спортсменки из России одолели немок на чемпионате мира по керлингу
21:41
Известная певица напала на Меладзе вслед за Лорак
21:41
Под Петербургом произошла массовая авария
21:37
В Татарстане выпивоха набросился на скорую помощь
21:31
Машина известного блогера попала в ДТП в Калуге
21:18
В Уфе ребенок провалился в канализационный люк
21:06
Раскрывшую рот Лорак обвинили в распускании нелепых слухов
21:05
Есть жертвы: автобус с пассажирами опрокинулся в Хабаровске
20:58
Пятиметровый крокодил запрыгнул в лодку к рыбакам
20:50
Семейная ссора в ресторане закончилась двумя трупами
20:38
В Швеции откопали старинный клад
20:31
"Имейте совесть!": известным фигуристкам врезали за критику Тарасовой
20:17
Стали известны подробности жуткой аварии с погибшими детьми
19:42
Тодоренко с огромным животом рассказала о скором прибавлении
19:21
"Будет крайне тяжело": беременной Арзамасовой и Авербуху предрекли сложности с ребенком
18:58
"Ревнует, нелегкая доля": жена пропадающего на играх Овечкина вышла в свет с кобелем
18:51
Злость принца Гарри на отца видна невооруженным глазом: Задрожали ноги
18:36
В России перед майскими праздниками взлетели цены на мясо
18:08
"Праздник больше для друзей": как Никита Панфилов из сериала "Пес" отмечает 42-летие
18:06
"Вам так идет!": Родион Газманов стал отцом
18:04
Из роскошного ресторана Калашникову увезли на скорой: Головокружение, тошнота
17:33
"Это полный пипец": Собчак в гневе из-за несправедливости
17:27
Пока мать резвится в Лос-Анджелесе: чем занимается 16-летняя дочь Седоковой
17:25
В жутком ДТП под Ставрополем погибли шесть детей
17:17
"Не боишься экспериментировать": замужняя Собчак растаяла от ласк Киркорова
17:17
Гигинеишвили повинился перед покойной матерью за развод с дочерью Михалкова
17:17
"Спалил всю контору": сын Прилучного разоблачил вранье Муцениеце о подаренном авто за 20 миллионов
16:45
"Ему грозит тюрьма": Успенская объявила мужу войну
16:42
"Разругались опять": попытка Муцениеце отдать детей Прилучному с треском провалилась
16:25
"Дни.ру" раздают подарки: колонка от Huawei
16:12
Бился головой о стену и кричал: матерящегося Киркорова упекли в психушку в день рождения
16:05
"В чем меня можно порицать?": униженная Проклова оправдалась за интимные откровения
16:05
Тайна за семью печатями: Меладзе скрывает информацию о новорожденной дочери
15:58
Бузова сделала шикарный подарок Манукяну
15:35
Звезда "Великолепного века" и "Невинности" свернула челюсть экранному мужу: актер оказался в больнице
15:15
Малиновский сделал шокирующее признание о гомосексуальных отношениях: Писюшами друг друга по губам шлепали
15:02
Рослый жеребец прильнул всем телом к счастливой Тодоренко
14:49
Ласки Харламова с очаровательной блондинкой попали на видео
14:47
Пришибленная горем Цой сообщила о смерти матери
14:45
"Провел обряд": Бурунова обвинили в конфузе Петрова на красной дорожке
14:42
"Я отвык от спокойного, доброжелательного разговора": жестокая правда о жизни без любви от Михалкова
14:39
Киркоров и Басков потрогали друг друга за соски
14:39
Тюльпанова крепко приложила заживо гниющую Аршавину
14:36
Воробьев разъяснил ситуацию с ковидными ограничениями в Подмосковье
14:20
"Я хочу жить!": бывшая жена Аршавина взмолилась перед выселяющей ее свекровью
14:13
Состояние сгорбленной жены Диброва напугало россиян
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Ахеджакова вбила последний гвоздь в гроб репутации затравленной Прокловой: Это мерзость
"Это просто за гранью": Чурикова разнесла Проклову за длинный язык
Оплеванная Проклова впервые заговорила после грязного скандала
"Все решает режиссер": Спиридонова рассказала о крушении мечт
Овдовевшая артистка Дейнега стала жертвой брачного афериста
"Я уже ни в чем не уверена": Валерия сделала заявление о громком скандале на шоу "Маска"
Политика
Министр иностранных дел Белоруссии оправдал действия силовиков во время акций протеста

Министр иностранных дел Белоруссии оправдал действия силовиков во время акций протеста

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей считает, что действия властей во время акций протеста были адекватными и необходимыми.
прочитано 292 раза

В августе 2020 года состоялись выборы президента Белоруссии. Согласно результатам, которые представила ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, набрав 80% голосов. Его главную оппонентку Светлану Тихановскую якобы поддержали всего 10% избирателей. Несогласные с такими данными вышли на улицы, призывая действующего президента уйти в отставку.

ПО ТЕМЕ

Эксперт Марголин: президентом Лукашенко манипулируют раздуванием истории с покушением

"Нейтрализовать руководство": готовившие покушение на Лукашенко раскрыли три задачи своего заговора

 Новости Белоруссии

Сюжеты Новости Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Подавить акции протеста пытались силовики. На улицах были слышны выстрелы, светошумовые гранаты. Тогда были задержаны тысячи жителей страны, которые выражали свое недовольство. Позже стало известно о том, что силовики избивали задержанных. Оказавшись на свободе, протестующие показали огромные гематомы и раны.

Со временем протесты сошли на нет, но они до сих пор являются одной из обсуждаемых тем. Например, недавно министр иностранных дел Владимир Макей в интервью телеканалу Euronews заявил, что тогда на карту была поставлена судьба страны, речь шла о сохранении суверенитета, поэтому действия властей оправданы,

"После президентских выборов была попытка совершить государственный переворот", – уверен Макей.

Он, как и Александр Лукашенко, придерживается мнения, что за протестами в Белоруссии стоял Запад. "Я убежден, руководство любой страны выбрало бы сохранение независимости. Именно так поступили власти Белоруссии", – сказал министр иностранных дел.

Также Макей отметил, что сейчас за решеткой находятся те люди, которые действительно нарушили закон, а "случайно задержанные" были отпущены. Также политик вспомнил о недавнем заявлении президента о покушении. По его мнению, "коллективный Запад" замалчивает эту историю.

Напомним, почти две недели назад Александр Лукашенко рассказал, что злоумышленники планировали его убить, а его сыновей "посадить в погреб, подготовленный в Гомельской области", но спецслужбы Белоруссии и России сработали быстрее. Президент уверен, что к этому также причастен Запад.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Ulf Mauder / dpa / www.globallookpress.com
Автор: 30 апреля 2021, 22:06 Источник: Euronews ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Разорванные тела, слезоточивый газ, гранаты: как прошла ночь после выборов в Белоруссии

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Маликов с поплывшим лицом поразил изменениями во внешности

Время оказалось властно над музыкантом
Шоу-бизнес

"В чем меня можно порицать?": униженная Проклова оправдалась за интимные откровения

Звезда достойно ответила на нападки
Шоу-бизнес

"Это полный пипец": Собчак в гневе из-за несправедливости

Телеведущая очень расстроена

Шоу-бизнес

Раскрывшую рот Лорак обвинили в распускании нелепых слухов

Заявления о домогательствах произвели эффект разорвавшейся бомбы

Гороскоп

Гороскоп на май 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+