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"Нейтрализовать руководство": готовившие покушение на Лукашенко раскрыли три задачи своего заговора

"Нейтрализовать руководство": готовившие покушение на Лукашенко раскрыли три задачи своего заговора

На днях КГБ Белоруссии задержал троих человек, готовивших убийство главы государства. Это стало резонансным событием.
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Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что заговорщиками руководили власти США. По словам главы государства, их план предполагал не менее трёх сценариев его ликвидации и на это якобы было выделено 10 миллионов долларов.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

В эфире одного из белорусских телеканалов на днях показали документальный фильм о покушении на белорусского лидера. В нём содержались кадры с признанием и допросами участников заговора: лидера партии "Белорусский Народный Фронт" Григория Костусёва, имеющего двойное гражданство юриста Юрия Зенковича и политолога Александра Федуты.

На одной из видеозаписи Зенкович, признавая свою вину, рассказал, что план преследовал три основных цели. Во-первых, злоумышленники хотели "нейтрализовать руководство" Белоруссии путём убийства, ареста или ограничения передвижения. Второй задачей было заблокировать работу подразделений, которые могли помешать заговорщикам. И наконец, преступники намеревались занять некие символические объекты. Федута, в свою очередь, добавил, что допускалось также временное отключение интернета в стране занятие некоторых учреждений – офисов СМИ и узлов связи, пишет Life.ru.

Комментируя попытку покушения, Александр Лукашенко выразил своё недоумение действиями руководства США. Он также пообещал начать "страшную резню" в случае если его дети подвергнутся нападению.

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Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Автор: 29 апреля 2021, 09:18 Источник: Life.ru

комментарии

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Максим
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Неужели в России все такие тупые, что верят в этот бред?
1

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