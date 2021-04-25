Глава немецкой Саксонии призвал забыть про Украину и наладить отношения с Россией

В последнее время становится всё более очевидно, что Запад остыл к "украинскому вопросу". Некоторые политики говорят об этом открыто.

Среди них оказался и премьер-министр федеральной немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер. Глава бундесланда считает, что Евросоюзу не стоит портить свои отношения с Москвой из-за Киева и войны на Донбассе.

Кречмер заявил, что является сторонником идеи общего европейского партнёрства от Атлантического океана до российского Владивостока. Поэтому он убеждён, что Брюсселю необходимо налаживать сотрудничеству с Кремлём несмотря на разногласия по вопросам Украины и Донбасса.

Немецкий политик уверен, что обычные россияне, как и жители Европы, хотят жить в мире и безопасности и они должны работать над этим сообща. Михаэль Кречмер призвал содействовать установлению мира в Незалежной и покончить с "украинским вопросом", тогда у Евросоюза и России будет гораздо больше возможностей для сотрудничества. Глава Саксонии подчеркнул, что Москва и Брюссель всегда будут взаимозависимы, поскольку являются соседями, поэтому им следует сконцентрироваться на том, то их объединяет. В частности, политик призвал Германию совместно работать с Россией в области защиты природы, борьбы с пандемией COVID-19 и экономике.

Стоит отметить, что ухудшение отношений с Россией беспокоит и её заокеанских партнёров. На днях президент США Джо Байден предложил президенту России встретиться лично, чтобы наладить диалог между двумя странами.