Дума переназначила Москалькову на пост омбудсмена

Для назначения на должность необходимо было заручиться 2/3 голосов парламентариев. За кандидатуру Москальковой проголосовали 367 депутатов.
В начале апреля президент внес ее кандидатуру на утверждение Госдумы. Единственным конкурентом омбудсмена был первый замглавы комитета ГД по развитию гражданского общества, представитель ЛДПР Иван Сухарев.
Москалькова обозначила основные направления деятельности на новый срок. Она намерена обеспечить возможность подачи жалоб уполномоченному через портал госуслуг.
Также она собирается продолжать укреплять взаимодействие с институтами гражданского общества. Москалькова намерена содействовать развитию института региональных омбудсменов, укреплять правозащитную дипломатию.
После переназначения уполномоченный принесла присягу. Ее поздравил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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