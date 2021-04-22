Москалькова сообщила об отсутствии обращений по незаконным акциям

По ее словам, аппарат уполномоченного работал до 8 утра, мониторилась ситуация во всех регионах. Москалькова отметила, что была на связи с уполномоченными по правам человека в других субъектах Федерации.
"Ни одного обращения", – сказала омбудсмен в беседе с РИА Новости.
Москалькова уточнила, что к уполномоченному по правам человека в Москве также не было ни единого обращения. Эту информацию подтвердила столичный омбудсмен Татьяна Потяева.
В среду, 21 апреля, в 27 российских городах прошли несогласованные акции. Правоохранительные органы неоднократно предупреждали граждан об ответственности за участие в незаконных мероприятиях.
По данным МВД, в акциях по всей стране участвовали чуть более 14 тысяч человек. В Москве на мероприятие вышли около шести тысяч граждан. Правоохранители задержали 20 человек.
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