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Политика
Эксперты: Президент сделал акцент на конкурентности выборов в ГД

Эксперты: Президент сделал акцент на конкурентности выборов в ГД

Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию не мог не затронуть тему предстоящих выборов, считает член президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод. По его словам, весь комплекс озвученных главой государства вопросов должен воплотиться в законопроектах и госпрограммах.
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Президент не зря затронул тему конкурентности на предстоящих выборах в Госдуму, уверен Брод. Эксперт обратил внимание, что за последнее время появились новые популярные политические партии.

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Важно обеспечить участие в выборах всех желающих, административного диктата и искусственных преград быть не должно, указал глава Ассоциации НОМ.

"Организаторам выборов, кандидатам и партиями необходимо строго соблюдать закон, журналистам – быть максимально объективными в подаче информации, а институтам гражданского общества – быть на страже соблюдения закона. Все это и обеспечит доверие общества к выборам и их результату», – сказал он.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Член Общественной палаты, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алена Булгакова отметила, что в этом году наблюдается особенно высокий уровень конкуренции на самых разных выборах. Партии, выставляющие кандидатов на муниципальных выборах, пробуют свои силы перед федеральной кампанией, считает она.

"Мы видим активизацию даже на муниципальных выборах сегодня непарламентских партий, которые, по-видимому также планируют побороться за места в Госдуме. Поэтому можно осторожно прогнозировать сегодня высокий уровень конкуренции на выборах в сентябре», – сказала Булгакова.

Глава координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев подчеркнул, что президент одинаково относится ко всем партиям, особых условий нет ни для кого. Это создает конкурентность и стабильность, уверен эксперт.

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Фото: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС
Автор: 21 апреля 2021, 18:19 Источник: Ассоциация НОМ ✓ Надежный источник

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