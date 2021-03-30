Лукашенко обратился к белорусским чиновникам: Вылезайте из-под плинтуса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о провале планов оппозиции. Власть устояла, несмотря на давление.

Белорусский лидер рассказал, что сегодня в аппарате управления нет полного единомыслия. По словам Александра Лукашенко, некоторые чиновники "из-под плинтуса" следили за событиями прошлой недели, в частности, протестными акциями, приуроченными ко Дню Воли.

Президент подчеркнул, что государство продолжит укрепляться, невзирая на происки недоброжелателей. Лукашенко призвал сомневающихся чиновников "вылезти из-под плинтуса" и начать работать. "Вставайте в строй и вперед!", – обратился к ним политик на совещании.

25 марта белорусская оппозиция традиционно отмечает День Воли или День Независимости. Надежда на централизованную акцию протеста в этом году не оправдалась. Многие сторонники бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской отказались выйти на улицы из-за боязни ареста.

Вместо масштабного митинга белорусы устраивали флешмобы и марши во дворах, некоторые вывешивали бело-красно-белые флаги на балконах. По данным правозащитного центра "Весна", в минувший четверг задержали 118 оппозиционеров, 68 из них – в Минске.

Ранее президент Александр Лукашенко призвал силовиков жестко разбираться с оппозиционерами, которые берут в руки оружие. Подробности Вы можете узнать из этого материала.