"Считать до трех не будем": Лукашенко решил жестко разобраться с вооруженной оппозицией

В понедельник в Минске состоялось совещание по общественно-политической обстановке в республике. Президент Белоруссии Александр Лукашенко жестко высказался в адрес оппозиционеров.



Александр Лукашенко считает, что основная масса протестующих людей поддается диалогу. С этими людьми нужно разговаривать. С теми же, кто не понимает слов, необходимо действовать иначе. Белорусский лидер призвал жестко разбираться с оппозицией, которая "берется за оружие".

"Надо работать жестко с теми, кто берется за оружие, кто привозит сюда взрывчатку или готовит эту взрывчатку и пытается то ли в мусорных контейнерах или огнетушителях произвести эти взрывы. С этими мы разговаривать не будем. И считать до трех тоже не будем", – приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.

Политик поручил председателю Совета республики Нацсобрания Наталье Кочановой продолжать смотреть за порядком в Минске, как это делалось на протяжение зимы. Лукашенко заявил, что люди прекрасно понимают, кто и за что получает деньги за границей. "Люди у нас не идиоты", – отметил президент республики.



На прошлой неделе белорусские оппозиционеры призывали граждан выйти на массовые митинги против действующего президента республики Александра Лукашенко и требовать его отставки. Однако, по данным МВД, протестов так и не было. Были лишь точечные задержания.