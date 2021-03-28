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Политика
Протест в новых формах не угрожает господствованию Лукашенко – аналитик Карбалевич

Протест в новых формах не угрожает господствованию Лукашенко – аналитик Карбалевич

Повторения горячего лета и осени прошлого года в Белоруссии не будет, выразил мнение политический аналитик Валерий Карбалевич. Этому, по его мнению, есть ряд причин.
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В политологической среде активно обсуждают начало новой фазы протестов в Белоруссии. Некоторые эксперты полагают, что у людей нет шансов повлиять на ситуацию, если учитывать уровень репрессий, которые применяются к людям, выходящим на акции.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Валерий Карбалевич убежден, что поворотные для жизни страны события происходят крайне редко. Кроме того, для взрыва народного недовольства необходимо сочетание множество факторов.

Необходимый триггер был после президентских выборов в 2020 году, но сейчас его нет, отметил Карбалевич. Политолог добавил, что поддерживать нужный эмоциональный накал у людей на протяжении длительного времени крайне сложно.

Свою лепту в затухание протеста вносят и репрессии, которым подвергают белорусских граждан. Год назад люди думали, что политический кризис продлится недолго, теперь же ситуация совершенно иная, подчеркнул эксперт.

Карбалевич сообщил, что сейчас протест продолжается в других формах. Главный их недостаток состоит в том, что они не угрожают господствованию режиму Лукашенко.

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комментарии

Ответить:

Гость675704
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Что за журналисты, совсем не умеют писать. «Не угрожает господствованию»- это что?! Не угрожает господству... корректора что ли наймите...
1

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