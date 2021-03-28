До планируемого Лукашенко референдума существенного "разжатия гаек" в Белоруссии не будет – обозреватель Шрайбман

Белорусская власть до сих пор опасается "взрыва" общественного недовольства из-за происходящего на территории республики. Этому свидетельствует тот факт, что в день начала новой стадии "белорусской весны" к центру Минска стянули технику для разгона людей.
Политический обозреватель Артем Шрайбман считает, что люди осознали — последствия от участия в акциях могут быть для них необратимыми. Однако это не значит, что Лукашенко стал для них приемлемым правителем. Из-за устойчивого напряжения в политическом поле власть готовится к самому неблагоприятному для нее исходу, сообщил эксперт в интервью ютуб-каналу "Свобода Premium".
Шрайбман заявил, что должно пройти определенное время после пика протестов, чтобы Лукашенко и его окружение смогли выдохнуть. Речь идет о периоде от нескольких месяцев до года.
Политический обозреватель убежден, что до референдума, который планирует Лукашенко, существенного "разжатия гаек" ждать не стоит. При этом возможен незначительный торг Батьки с оппонентами, добавил он.
Шрайбман сделал вывод, что Лукашенко не пойдет по пути полной либерализации. Сейчас последний диктатор Европы озадачен тем, как ему выстроить четкую траекторию собственного безопасного транзита.
Популярные темы форума
Возлюбим нашего Господа Иисуса Христа.
Муж сегодня выпорет дочь
папа я люблю тебя
Все такие правильные,
Подруга встречаемся с женатым
Все болезни от нервов
Кто любит мясо
настал тот момент, когда меня назвали женщиной
Соседи-вампиры
Я таких вкусных сосисек не ела никогда