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Политика
До планируемого Лукашенко референдума существенного "разжатия гаек" в Белоруссии не будет – обозреватель Шрайбман

До планируемого Лукашенко референдума существенного "разжатия гаек" в Белоруссии не будет – обозреватель Шрайбман

Уличная фаза протеста в Белоруссии подавлена. Это не значит, что протесты не вернутся, но надежды лидеров и активистов оппозиции на весеннюю волну вряд ли материализуются, считает политический обозреватель Артем Шрайбман.
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Белорусская власть до сих пор опасается "взрыва" общественного недовольства из-за происходящего на территории республики. Этому свидетельствует тот факт, что в день начала новой стадии "белорусской весны" к центру Минска стянули технику для разгона людей.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Политический обозреватель Артем Шрайбман считает, что люди осознали — последствия от участия в акциях могут быть для них необратимыми. Однако это не значит, что Лукашенко стал для них приемлемым правителем. Из-за устойчивого напряжения в политическом поле власть готовится к самому неблагоприятному для нее исходу, сообщил эксперт в интервью ютуб-каналу "Свобода Premium".

Шрайбман заявил, что должно пройти определенное время после пика протестов, чтобы Лукашенко и его окружение смогли выдохнуть. Речь идет о периоде от нескольких месяцев до года.

Политический обозреватель убежден, что до референдума, который планирует Лукашенко, существенного "разжатия гаек" ждать не стоит. При этом возможен незначительный торг Батьки с оппонентами, добавил он.

Шрайбман сделал вывод, что Лукашенко не пойдет по пути полной либерализации. Сейчас последний диктатор Европы озадачен тем, как ему выстроить четкую траекторию собственного безопасного транзита.

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Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 28 марта 2021, 16:48 Источник: Свабода Premium ✓ Надежный источник
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