Ситуация в Белоруссии Новости Украины Президентские выборы в США Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Эксперт Асафов высказался о шансе звонка Байдена Зеленскому усилить антироссийскую позицию
Исколотая шприцами звезда "Морозко" показала лицо
Как раздувшая пожар страстей 79-летняя Чурсина смотрит на бледную Пересильд в новой "Угрюм-реке"
Молодая жена Петросяна перестала скрывать округлившийся живот
партнеры
Пятница
26 марта
Лента новостей
22:12
Путин поддержал проведение форумов для разработчиков искусственного интеллекта
22:00
Лариса Гузеева "отдалась" молодому профессионалу
21:21
США предрекли скорый конец из-за Байдена: Путин был прав
20:28
"У меня есть их ДНК": Катя Лель заговорила о связи с инопланетянами
20:27
"Меня избили": экс-возлюбленная Тимати решилась на откровенный разговор
20:12
Воробьев запустил первую ЭВМ российского производства
20:05
Росстат: цены на продукты в России выросли в пять раз сильнее европейских
19:59
Экс-участница "Дома-2" рассказала о жутких издевательствах на шоу
19:54
"Ты позоришь!": вскрылись методы воспитания Пугачевой
19:52
В Москве мужчина скончался во время полового акта
19:21
Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю
19:10
Интервью со скопинским маньяком превратило Собчак в экскременты: Продавец гнилого мяса
18:38
Россиянку изнасиловали и обокрали в прямом эфире на видео
18:23
Кремль перенаправил обращение жены Навального к Путину
18:19
Осквернили легенду: публика закидала Цоя непристойными фотографиями
18:13
Путин назвал сроки проведения форума "Россия – страна возможностей"
18:12
Будет ли продолжение сериала "Физрук" с Дмитрием Нагиевым
17:42
Политолог Карбалевич о подготовке белорусских силовиков к весенним протестам: Власть испугана
17:41
Отец покойной Фриске сорвался на ликующего от рождения ребенка Шепелева
17:28
Решается судьба: воюющая с экс-женой звезда турецких сериалов оказалась в суде после жутких обвинений
17:03
"И внешне и вокально": Лазарев признался в чувствах известной певице после гей-скандала
16:55
“Как скелет”: обнажившаяся Валерия вызвала у россиян шок
16:36
Тина Канделаки перекрасилась в блондинку на фоне слухов о беременности
16:30
Насиделась: Арнтгольц оставляет новорожденного сына от Богатырева из "Кухни"
16:14
"Тварь, мерзкая тварь": россияне желают Боне смерти после насмешек над тяжелобольной женщиной
16:14
Родригез довел Лазарева до истерики новостью об ублажающей геев беременной Карауловой
15:58
Дырка в легких: весившая 250 килограммов самая толстая женщина России умерла из-за ковида
15:57
Даже Волочкова так не может: Глюкоза вульгарно раздвинула ноги
15:43
"Честь и хвала!": приемный сын стал копией звезды сериала "Сваты"
15:38
Сотникова разрыдалась после новости об онкологии
15:34
Расплачивается по счетам: сын Виктора Цоя задолжал более 13 миллионов
15:10
Обвиняемый в насилии Депп с треском провалился в суде
15:05
Входите все: распутный Панин отвел жену в свингер-клуб для секса с толпой чужих мужиков
14:56
"Чтоб я так жил!": Джованна Антонелли из сериала "Клон" показала роскошный дом
14:53
Мадонну втянули в громкий скандал с воровством
14:51
Уже не скрыть: муж Бородиной сообщил о грядущем пополнении
14:44
Прибавление в звездном семействе: Эмма Стоун родила первенца
14:26
Васильев кинулся спасать пострадавшего Моргенштерна
14:25
Политолог Егоров о ситуации в Белоруссии: Уровень репрессий высок как никогда
14:19
"Беременна?": Канделаки показала округлившийся живот
14:16
Жена раскрыла подробности жуткой смерти известного музыканта
14:10
В Москве волейбольного болельщика госпитализировали после драки
14:00
Обнародовано первое фото новорожденного ребенка Шепелева
13:58
В Казани с самолета сняли пьяного дебошира
13:43
"Все режиссеры поумирали": звезда "Физрука" сообщила о проклятии
13:36
Под Ростовом школьник застрелил друга из ружья отца
13:35
Утянувшая талию беременная жена Петросяна шокировала народ
13:34
Странная смерть: известный музыкант погиб после резонансного заявления о Крыме и Макаревиче
13:21
Пропавший под Москвой подросток найден расчлененным
13:19
"Человек не считает себя больным": экс-супруга лишила Кержакова сына
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Путин высказался о своей вакцинации от коронавируса
Анонсированы переговоры Лукашенко и Тихановской
Пиарщицу Началовой представили к награде за особые заслуги в шоу-бизнесе
Рекламодатели нанесли удар опозорившейся Собчак
Шепелев стал отцом во второй раз
"Не бойтесь умирать": Боня облила помоями изуродованную болезнью экс-жену Аршавина
Политика
Путин поддержал проведение форумов для разработчиков искусственного интеллекта

Путин поддержал проведение форумов для разработчиков искусственного интеллекта

Победительница конкурса "Цифровой прорыв" Ольга Лавриченко предложила главе государства провести серию форумов и лекций для разработчиков проектов, связанных с искусственным интеллектом, на базе платформы "Россия – страна возможностей". Он одобрил идею.
прочитано 313 раз

Лавриченко отметила, что её удивляет и расстраивает эмиграция математиков и программистов из России. Девушка выразила уверенность, что их можно мотивировать на работу в России с помощью амбициозных проектов, таких как искусственный интеллект. Она добавила, что форумы для разработчиков также помогут начинающим специалистам.

Президент России Владимир Путин ответил, что власти страны поддерживают развитие искусственного интеллекта. Более того, у правительства есть программа по поддержке этой сферы. Он выразил надежду, что отечественные компании поддержат инициативу конкурсантки. Путин добавил, что свыше 130 российских разработчиков входят в высший мировой рейтинг, однако стране "есть куда стремиться".

Ольга Лавриченко обратила внимание, что кафедрам, готовящим таких специалистов, не хватает коммерческого аспекта для баланса образования и бизнеса. Российский лидер в ответ заявил, что связывать экспертов в области искусственного интеллекта с компаниями – задача Минобрнауки. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заверил, что ведомство обязательно проработает данный вопрос.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 марта 2021, 22:12 Источник: "Взгляд" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева "отдалась" молодому профессионалу

Телеведущую заметили со смышлеными блогером
Шоу-бизнес

"Меня избили": экс-возлюбленная Тимати решилась на откровенный разговор

Модель раскрыла ужасающие подробности нападения
Шоу-бизнес

Интервью со скопинским маньяком превратило Собчак в экскременты: Продавец гнилого мяса

Артистку унизили
Шоу-бизнес

"Тварь, мерзкая тварь": россияне желают Боне смерти после насмешек над тяжелобольной женщиной

Пользователи предложили ведущей помолчать

Гороскоп

Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина
Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+