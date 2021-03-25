Туристический кешбэк и виртуальные путевки: губернаторы обсудили развитие внутреннего туризма

Внутренний туризм сегодня является один из приоритетов развития России. Об этом неоднократно говорил президент Владимир Путин. 10 марта он заявил, что все программы по развитию внутреннего туризма будут поддержаны и должны развиваться. Тему обсудили 25 марта в ходе круглого стола на тему "Внутренний туризм: на новой волне возможностей".



Встречу провел Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) на площадке МИА "Россия сегодня". Участники обсуждали приоритетные направления отрасли и успешный опыт. В мероприятии приняли участие глава Ростуризма Зарина Догузова, губернаторы Тюменской, Новгородской областей, Ставропольского и Камчатского краев, Республики Бурятия, а также эксперты.



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Коллеги обсудили итоги исследования ВЦИОМ о внутреннем туризме. Согласно опросам, чаще всего в прошлом году молодежь путешествовала по регионам России. Стоит отметить, что подавляющее большинство остались довольны такими поездками.

В этом году 22% опрошенных планируют отдыхать в России. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. 58% россиян заявляют, что с открытием границ поездки по родной стране останутся для них приоритетом.

Сегодня внутренний туризм является одним из главных направлений работы российского правительства. Немаловажную роль в развитии отрасли сыграла программа туристического кешбэка. По словам Зарины Догузовой, за неделю с начала действия программы продажи составили почти два с половиной миллиарда рублей.

"Сто тысяч человек уже приобрели туры или забронировали гостиницы в рамках программы. В виде кэшбэка туристам уже вернулось 500 миллионов рублей. Мы видим рост интереса к программе в три раза", – отметила глава Ростуризма.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал, что в прошлом году регион посетили туристы из 76 регионов страны. "Основным показателем является не количество туристов на Камчатке, а эффект, который оказывает отрасль на развитие региона. Мы ставим задачу создать десять тысяч новых рабочих мест в сфере туризма", – отметил он.

Андрей Никитин рассказал, как в Новгородской области продвигается работа по привлечению туристов. Речь идет в том числе и о виртуальных экскурсиях. Такие путевки интересны молодежи. "Отдельная программа — поддержка региона в строительстве хостелов, коливингов, недорогих отелей, чтобы мы могли привлекать студентов. Проект, который мы сделали первыми: Алиса в "Яндексе" научилась проводить экскурсии по Великому Новгороду. Теперь она может провести квест, что-то рассказать, поиграть в Новгородскую историю", – рассказал губернатор.

Алексей Цыденов рассказал об участии региона в чартерной программе Ростуризма, начатой в 2020 году. Она позволила заметно снизить стоимость поездки. Бурятия стала первым регионом, принявшем участие в проекте.

"По итогам летнего сезона 2020 года программа получила самую высокую оценку, поэтому было предложено продолжить ее зимой. Программа показала свою востребованность и дала толчок для развития не только мест размещения, но и мест посещений, визитов, активностей, вовлечения туристов", – отметил губернатор.

По словам главы Республики Бурятия, включенные в чартерную программу пакетные туры для туристов предполагают насыщенные экскурсии, что дает дополнительное развитие для регионального малого бизнеса. "Кроме того, это стимул для многих видов деятельности: питание, производство сувениров, оказание услуг", – заключил Цыденов.

Александр Моор подчеркнул, что туризм является одним из драйверов развития региональной экономики. В 2020 году была разработана инвестиционная стратегия развития Тюменской области – туризм входит в список девяти основных направлений привлечения инвестиций. Регион вошел в ТОП-10 мест, которые выбирают россияне в рамках программы туристического кэшбэка.

"Тюмень — первый российский город за Уралом. Второй город был основан через год — Тобольск. Богатое историческое наследие этого периода у нас есть, и безусловно это наша главная жемчужина. На чем еще мы строим наши перспективы – у нас есть большое подземное горячее минеральное море. Тюмень без преувеличения становится термальной столицей. И отдельно выделю развитие инфраструктуры в регионе", – отметил губернатор.

Владимир Владимиров рассказал, как сегодня меняются традиционные курорты Кавказских Минеральных Вод. Главным ориентиром в развитии данного направления являются семьи и молодые люди. "Чтобы приезжали семьи, нужны развлечения для детей, условия внутри санаториев, детские площадки в городской среде. Этим направлением мы сегодня занимаемся, уделяем этому огромное внимание при обустройстве городов. И, конечно же, это молодые люди. Для них развиваем гастрономический туризм, туризм, связанный с посещением новых этномест и событийный туризм", – рассказал губернатор Ставропольского края.

Алексей Черников подчеркнул, что приоритетом для Пермского края должен стать промышленный туризм. По итогам 2019 года более 40 тысяч туристов посетили 65 предприятий края.

Ольга Захарова рассказала, что нужно современному туристу. "Современный турист ценит время, поэтому каждая минута его путешествия должна быть наполнена новыми впечатлениями. Он не едет просто по природным территориям в рамках экологического туризма или по предприятиям в рамках промышленного туризма, он едет за многообразием".

Вера Адаева рассказала о цифровых решениях в туристической отрасли, размещенных на платформе АСИ "Смартека". "Один из сервисов, который мы запустили, позволяет получить информацию о том, насколько информированы в других субъектах России о туристических возможностях конкретного региона. Второй сервис по анализу цифрового следа туриста позволяет на основе данных социальных сетей, данных сотовых операторов сформировать картинку по поводу целевой аудитории, которая может быть привлечена в конкретный регион в зависимости от их интересов".