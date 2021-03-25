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Политика
Эксперты предупредили о попытках дискредитации выборов в России

Эксперты предупредили о попытках дискредитации выборов в России

Электоральные эксперты должны молниеносно реагировать на информацию о выборах и объяснять происходящее. К такому выводу пришли участники панельной дискуссии "Сообщество электоральных экспертов России: вектор развития".

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Специалисты по выборам должны обеспечить высокий уровень доверия к голосованию, отметил профессор факультета политологии МГУ, исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. Дискредитация выборов может стать способом вмешательства во внутренние дела нашей страны, предупредил эксперт.

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Необходимо ограничить попытки вмешательства, подчеркнул Кузнецов. Он напомнил, что новыми членами Центризбиркома стали специалисты с серьезной профессиональной репутацией. Это повысит доверие к ЦИК, уверен эксперт.

Деятельность электоральных экспертов связана со всеми этапами избирательной кампании, отметил управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев. Первым делом в процесс включаются электоральные юристы, которые своими профессиональными оценками создают у избирателя понимание, что ситуация под контролем, пояснил он.

Особенно важна работа в момент голосования, сказал Алиев. По его словам, эксперты должны моментально реагировать на все информационные потоки вне зависимости от того, фейк это или реальные данные.

Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов указал на институционализацию сообщества электоральных экспертов. Сомнения недобросовестных специалистов в честности выборов до объявления результатов будут служить элементами атаки внешних сил на избирательную систему страны, уверен эксперт.

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Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
Автор: 25 марта 2021, 17:17 Источник: Ассоциация "НОМ" ✓ Надежный источник

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