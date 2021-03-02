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Политика
Навальный в помощь: в Японии озвучили новую стратегию возврата Курил

Навальный в помощь: в Японии озвучили новую стратегию возврата Курил

Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Фантомные боли по утраченным Курильским островам продолжают преследовать часть японского общества. Реваншистские настроения тщательно подогреваются Соединенными Штатами, которые не заинтересованы в сближении страны восходящего солнца с Россией. Недавно на страницах одного из японских англоязычных изданий появилась статья, в которой говорится, что возвращение Курил будет возможным после прихода к власти так называемой оппозиции во главе со скандальным блогером Алексеем Навальным.
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В статье под заголовком «Японии нужна новая стратегия, чтобы вернуть «северные территории» у России» авторы анализируют переговоры с Москвой по вопросу Курил за последние 30 лет. После этого в тексте неожиданно появляется имя Алексея Навального, а в конце публикации делается вывод: чтобы вернуть Курилы, в России должна смениться власть.

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"Японцы вбрасывают идею на одобрение американским кураторам и как бы снова делают заявку на лицензию на вмешательство во внутренние дела России, как и сто с лишним лет назад", – считает политолог Андрей Мартынов.

Он напомнил, что в 1956 году Москва была готова передать Токио два острова в обмен на внеблоковый статус страны восходящего Солнца. Но в последний момент Токио сорвал переговоры, а затем в стране появились военные базы США, подчеркнул Мартынов.

За прошедшие 70 лет США сформировали у японцев комплекс потерянных островов, полагает аналитик. Мартынов не исключил, что текст статьи написан под диктовку американцев, чтобы позлить Кремль и обострить отношения Москвы и Токио.

По мнению Мартынова, японские власти пока не готовы принять формулу совместного с Россией развития островов. "Снова на коротком поводке у Вашингтона быть комфортнее?" – задается вопросом политолог.

Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/www.globallookpress.com

Призывы японских СМИ поддержать протесты в России и так называемую оппозицию прокомментировал и политический аналитик Сергей Судаков. "Логика проста — раз президент России Владимир Путин не готов идти на уступки, следовательно, следует создать нового лидера России, который будет более сговорчив и будет готов нарушить действующую Конституцию России или изменить ее под интересы Японии", – объяснил эксперт суть публикации.

По словам политолога, консультируемые американцами японские элиты считают, что Навальный с удовольствием передаст Токио Курильские острова и не будет против экономической экспансии страны восходящего солнца на Сахалин. Судаков напомнил, что в конце 2020 года влиятельный японский политолог Кэнро Нагоси заявил, что возврат Курил возможен после смены правительства в России.

Подобные претензии являются посягательством на территориальную целостность России и грубым нарушением принятых конституционных поправок, запрещающих отчуждение территорий страны, убежден эксперт. Попытки использовать протестное движение политолог назвал вмешательством во внутренние дела России.

"Не секрет, что США и другие страны Запада используют фигуру А. Навального для дестабилизации ситуации в России с целью ослабить действующую власть и в дальнейшем получить доступ к ресурсам нашей страны", – отметил Судаков.

Те, кто выступает за передачу островов Японии, некомпетентны в вопросах геополитики и экономики или сознательно хотят ослабить Россию, полагает аналитик. Переход Курил под юрисдикцию Токио ослабит позиции нашего флота и нанесет большой ущерб отечественной рыбной промышленности, предупредил Судаков.

Обострение территориальных вопросов – побочный эффект внутренних неурядиц в том или ином государстве, считает политолог Алексей Мухин. Он напомнил, что претензии к России выдвигает и Эстония, желающая "откусить" от нашей страны часть Псковской и Ленинградской областей. "Такого рода напряженность в ХХ веке привела к весьма плачевным результатам в преддверии Второй Мировой войны", – напомнил эксперт.

По его словам, ситуацию вокруг Навального японская сторона пытается представить как удобный момент для решительного давления на Россию. Очередную дискуссию вокруг Курильских островов Мухин назвал результатом провокации со стороны США. Вашингтон не заинтересован хороших политических и экономических отношениях между Москвой и Токио, убежден аналитик.

Владимир Путин и Синдзо Абэ. Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Экономист и политолог Михаил Хазин полагает, что России и Японии нужно дистанцироваться от политичесrих вопросов и делать упор на экономическом сотрудничестве. Но Соединенные Штаты допустить этого не могут, подчеркнул эксперт.

"А значит, нужно срочно и немедленно активизировать активную антироссийскую пропаганду по привычному сценарию «крымнаш» (ну, то есть, условно, «итурупнаш»). Дополненную логикой «кровавого режима», который вот-вот «падёт по ударами могучей оппозиции", возглавляемой известным берлинским пациентом", – рассуждает Хазин.

Озвученную в Японии новую стратегию политолог назвал абсурдной. Она невыгодна никому, кроме Соединенных Штатов, которые подобными публикациями "элементарно подставляют японцев", считает эксперт.

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Автор: 2 марта 2021, 10:24

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