Вооружённый конфликт на юго-востоке Украины разгорелся с новой силой. По всему фронту донбасского конфликта во всю гремят выстрелы и на сей раз ситуация может оказаться куда серьёзней, чем когда-либо.

Представители непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) бьют тревогу о готовящемся наступлении украинской армии. По их данным, Киев стягивает военную технику и тяжелую артиллерию к линии фронта. Более того, некоторые специалисты говорят о движении крупных подразделений к границам Крыма.

Власти Незалежной эту информацию не опровергают и не подтверждают, однако воинственная риторика украинского руководства в последние дни наводит на некоторые подозрение. Однако политолог Руслан Бортник уверен, что на Украине намерены не только накалить обстановку, но и обвинить в обострении Россию, опорочив её на весь мир.

Бортник заявил, что источник в политических кругах познакомил его с неким "кластерным планом" по урегулированию ситуации, который нужен, чтобы все "отвлекали на него внимание". В Киеве планируют предоставить его широкой публики как совместно разработанную с западными партнёрами стратегию, призванную объяснить происходящие населению и, в случае её провала, – переложить ответственность на Россию.

Специалист пояснил, что документ представляет собой всего лишь разделение уже существующих "Минских соглашений" на группы, которые подразумевается выполнять пошагово. Среди них – демилитаризация, развод сил, политическое урегулирование и восстановление экономики Донбасса.